В Бурятии будут судить подростка, на мотоцикле задавившего пешехода

В Селенгинском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего парня, который на мотоцикле сбил двух человек, одного из них насмерть.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 17 июня возле села Гусиное озеро. Около полуночи подросток, не имеющий водительских прав, после рыбалки на озере возвращался домой на мотоцикле К-750 М. У мотоцикла не работали фары.
- В соответствии с правилами дорожного движения, эксплуатация такого транспортного средства запрещена. Однако несовершеннолетнего водителя эта неисправность не волновала. Дорогу в ночи ему подсвечивал фонариком от телефона сидевший позади брат, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Возле села Гусиное Озеро подросток не заметил двух шедших по обочине автодороги мужчин и сбил их. После этого молодые люди на мотоцикле скрылись с места происшествия, не оказав пострадавшим помощь. Один из пешеходов от полученных повреждений позже скончался в больнице. Погибшему было 35 лет.
На подростка возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия».
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном управлении.