Момент тройного ДТП в Улан-Удэ попал на видео

УГИБДД по Бурятии

Фото: УГИБДД по Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», около шести часов вечера 19-летний водитель автомобиля «Мерседес» на регулируемом перекрёстке выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями «Тойота Премио» и «Лада 219020».