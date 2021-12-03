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Момент тройного ДТП в Улан-Удэ попал на видео

Момент тройного ДТП в Улан-Удэ попал на видео
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
У молодого водителя нет прав и полиса ОСАГО

В Улан-Удэ камера ГИБДД, установленная на улице Бабушкина в районе ТЦ Zoom, зафиксировала момент произошедшего 30 ноября ДТП.

Как сообщал «Байкал-Daily», около шести часов вечера 19-летний водитель автомобиля «Мерседес» на регулируемом перекрёстке выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями «Тойота Премио» и «Лада 219020».


В результате аварии водителя «Тойоты» и её семилетнего сына с травмами доставили в больницу.

В УГИБДД по Бурятии сообщили, что у виновника ДТП нет полиса ОСАГО, а также водительских прав. Автомобиль нарушителя переместили на специализированную штрафстоянку.

С начала года с участием водителей, не имеющих прав управления транспортом, произошло 186 ДТП. В этих автоавариях погибли 34 человека и ранены 257 участников дорожного движения.
ДТП

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