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В Улан-Удэ поймали девушку, объявленную в федеральный розыск

В Улан-Удэ поймали девушку, объявленную в федеральный розыск
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Беглянку задержали сотрудники вневедомственной охраны

В Улан-Удэ сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что на улице Бабушкина происходит конфликт с соседями.

Прибывших на место росгвардейцев в подъезде встретила девушка. Она пояснила, что её выгнал из квартиры сожитель. Во время оформления документов и установления личности выяснилось, что девушка находится в федеральном розыске.

- 28-летняя жительница Забайкальского края не являлась на судебные заседания, где была обвиняемой в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Впоследствии она стала скрываться от суда, и УФСИН по Забайкальскому краю объявило её в федеральный розыск, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанная вместе с сожителем были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска в соседний регион.
Росгвардия федеральный розыск

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