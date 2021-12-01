Беглянку задержали сотрудники вневедомственной охраны
В Улан-Удэ сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что на улице Бабушкина происходит конфликт с соседями.
Прибывших на место росгвардейцев в подъезде встретила девушка. Она пояснила, что её выгнал из квартиры сожитель. Во время оформления документов и установления личности выяснилось, что девушка находится в федеральном розыске.
- 28-летняя жительница Забайкальского края не являлась на судебные заседания, где была обвиняемой в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Впоследствии она стала скрываться от суда, и УФСИН по Забайкальскому краю объявило её в федеральный розыск, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанная вместе с сожителем были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска в соседний регион.
В Улан-Удэ поймали девушку, объявленную в федеральный розыск
Происшествия, Фото:
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