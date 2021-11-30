Житель Бурятии изощрённо отомстил женщине

Мстительный мужчина дал объявление об интимных услугах от имени женщины



Житель Бурятии придумал необычную месть для женщины, с которой поругался.



34-летний житель посёлка Николаевский Тарбагатайского района разместил в закрытом сообществе в соцсети «Вконтакте» объявление об оказании интим-услуг. При этом он дал номер той самой женщины, с которой у него произошёл конфликт.



В июне полицейские возбудили уголовное дело по факту клеветы.



- В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции установили владельца социальной страницы, с которой размещено объявление, порочащее честь и достоинство потерпевшей. Им оказался её знакомый односельчанин 34 лет, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В ходе допроса мужчина вину признал и пояснил, что причина клеветы - неприязненные отношения, которые продолжаются длительное время, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В ближайшее время уголовное дело с обвинительным актом будет направлено прокурору для его утверждения и последующего направления в суд.



Всего за 10 месяцев 2021 года дознаватели республиканского МВД расследовали девять уголовных дел по фактам клеветы, совершенной публично, в том числе с помощью Сети.



Ранее были внесены изменения в Уголовный кодекс в части ужесточения ответственности по факту клеветы. За клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публичном произведении, либо совершённой публично с использованием интернета, предусматривается лишение свободы сроком до двух лет.





