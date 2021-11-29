Убийца решил перевестись в другое учреждение
Утром 27 ноября в комплексном центре социального обслуживания населения «Баянгол», расположенном в одноимённом селе в Закаменском районе, был убит 58-летний постоялец.
По подозрению в убийстве задержан 62-летний сосед покойного по палате. Оба страдали психическими заболеваниями и получали лечение в учреждении социального обслуживания. На допросе мужчина дал подробные показания о расправе. Ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, мужчина убил соседа по палата, так как был недоволен назначенной медикаментозной терапией. Он решил совершить преступление, чтобы оказаться в другом специализированном учреждении.
27 ноября мужчина заметил открытые двери в комнату для дежурного персонала. Он прошёл в помещение, где хранились столовые приборы, взял кухонный нож, вернулся в коридор и нанёс удар клинком в грудь случайно попавшемуся навстречу постояльцу.
Затем обвиняемый вернул нож на место и ушёл курить.
От полученных повреждений жертва скончался на месте происшествия. Его тело через несколько минут обнаружили работники учреждения.
- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу и назначении судебно-психиатрической экспертизы для разрешения вопросов о его вменяемости. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Также отдельно будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников учреждения, ответственных за соблюдение в интернате мер безопасности, - добавили в следственном управлении.
В Бурятии недовольный лечением психбольной убил соседа
Происшествия, Фото:
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