Автоавария случилась недалеко от Гусиноозерска
Днём 28 ноября в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП.
38-летний водитель автомобиля «Тойота Камри Грация», следуя по автодороге «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск» в 21 км. от города Гусиноозерск не справился с управлением и совершил опрокидывание.
В результате ДТП 39-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте аварии, ещё одного пассажира с травмами доставили в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии в перевернувшейся «Тойоте» один пассажир погиб, второй пострадал
Происшествия, Фото:
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