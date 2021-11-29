В Бурятии в перевернувшейся «Тойоте» один пассажир погиб, второй пострадал

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Автоавария случилась недалеко от Гусиноозерска



Днём 28 ноября в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП.



38-летний водитель автомобиля «Тойота Камри Грация», следуя по автодороге «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск» в 21 км. от города Гусиноозерск не справился с управлением и совершил опрокидывание.



В результате ДТП 39-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте аварии, ещё одного пассажира с травмами доставили в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

