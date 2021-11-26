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В Бурятии учителя будут судить за убийство коллеги

В Бурятии учителя будут судить за убийство коллеги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяные педагоги устроили драку с поножовщиной

В Иволгинском районе Бурятии завершено расследование уголовного дела педагога, который убил своего коллегу. Мужчине вменяется уголовная статья «Убийство, совершённое в состоянии аффекта», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Обвиняемый работал в Улан-Удэ учителем в школе, а летом жил на своей даче в селе Гурульба Иволгинского района.

Как сообщал «Байкал-Daily», убийство произошло днём 7 августа. По пути в сельский магазин мужчина повстречал 66-летнего знакомого, который также работал в сфере образования. Учитель пригласил коллегу в гости. Они купили спиртное и вместе начали выпивать.

- Около полуночи гость, будучи пьяным, стал оскорблять хозяина дома и угрожать убийством, чем вызывал у него резкий рост эмоционального напряжения, которое привело к наступлению сильного душевного волнения. Во время возникшей потасовки обвиняемый, находясь в состоянии аффекта, ножом нанёс противнику удары в шею, - сообщили в следственном управлении.

От полученных ран мужчина скончался на месте. После этого хозяин дома сам позвонил в правоохранительные органы. Он дождался приезда сотрудников на даче.

В отношении обвиняемого была проведена комиссионная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Согласно полученному заключению, мужчина в момент убийства находился в состоянии аффекта, но «мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
убийство учителя

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