Пьяные педагоги устроили драку с поножовщиной
В Иволгинском районе Бурятии завершено расследование уголовного дела педагога, который убил своего коллегу. Мужчине вменяется уголовная статья «Убийство, совершённое в состоянии аффекта», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
Обвиняемый работал в Улан-Удэ учителем в школе, а летом жил на своей даче в селе Гурульба Иволгинского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», убийство произошло днём 7 августа. По пути в сельский магазин мужчина повстречал 66-летнего знакомого, который также работал в сфере образования. Учитель пригласил коллегу в гости. Они купили спиртное и вместе начали выпивать.
- Около полуночи гость, будучи пьяным, стал оскорблять хозяина дома и угрожать убийством, чем вызывал у него резкий рост эмоционального напряжения, которое привело к наступлению сильного душевного волнения. Во время возникшей потасовки обвиняемый, находясь в состоянии аффекта, ножом нанёс противнику удары в шею, - сообщили в следственном управлении.
От полученных ран мужчина скончался на месте. После этого хозяин дома сам позвонил в правоохранительные органы. Он дождался приезда сотрудников на даче.
В отношении обвиняемого была проведена комиссионная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Согласно полученному заключению, мужчина в момент убийства находился в состоянии аффекта, но «мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
В Бурятии учителя будут судить за убийство коллеги
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Материалы проверки ушли в прокуратуру и в Следственный комитет
Пенсионерка верила, что зарабатывает на «инвестировании»
Наркосбытчик изготавливал «синтетику» для распространения через закладки. ВИДЕО
Всего женщине позвонили с 20-ти разных номеров
Пожарные успели потушить пламя
Водитель вовремя среагировал. ВИДЕО
Труп нашли в пригороде Улан-Удэ ещё в августе
Любителем марихуаны оказался 60-летний мужчина
Пожилую женщину госпитализировали
Дорожные полицейские ищут виновника автоаварии
Мужчина вырвал из рук женщины сумку в термосом
Мужчина, который с детства был тихоней, а всё время проводил за компьютером, устроил зверскую расправу
Раненого мужчину спасла его жена
Погибшему было всего 19 лет
Живодёры разорили берлогу и убили медвежью семью