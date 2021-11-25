Житель Бурятии пытался убить старшего брата

Раненого мужчину спасла его жена



В Иволгинском районе суд вынес приговор 44-летнему мужчине, который пытался убить родного брата, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.



19 сентября мужчина приехал в гости к старшему 52-летнему брату в село Поселье. Родственники стали выпивать. На следующий день между пьяными братьями произошла ссора, переросшая в потасовку. Однако через некоторое время мужчины успокоились.



Хозяин дома с супругой лёг на диван и стал смотреть телевизор. Гость некоторое время оставался на кухне, но затем вышел оттуда с ножом в руке, приблизился к дивану и нанёс брату два удара. Ножевые ранения пришлись в грудную клетку и плечо.



В этот момент жена раненого мужчины вскочила на ноги, выхватила у нападавшего нож, лишив его возможность продолжить расправу. После она вызвала скорую медицинскую помощь, благодаря чему потерпевший остался жив.



Приговором суда мужчине назначено 6 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.

