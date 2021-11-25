Улан-удэнец воспользовался беспечностью кондуктора

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Во время выхода из автобуса мужчина прихватил сумку



Вечером 17 ноября в полицию Советского района Улан-Удэ с заявлением о краже сумки обратилась кондуктор городского автобуса. Женщина рассказала, что по беспечности оставила свою сумку на пассажирском сидении за водителем. В сумке находились форменная жилетка кондуктора, толстовка и более трёх тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Поскольку пассажиров в автобусе было не много, женщина не следила за своей сумкой. После того, как на остановке на улице Сухэ-Батора из салона вышли пассажиры, кондуктор и обнаружила пропажу.



Следствием установлено, что на выходе из автобуса пассажир увидел оставленное без присмотра имущество и украл его. Прикрыв сумку пакетом, он вышел.



По подозрению в краже полицейские задержали 44-летнего улан-удэнца. Мужчина признался, что украденные деньги потратил на алкоголь и продукты. Сумка с остальным имуществом изъята и возвращена владелице.



Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу имущества.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





