Во время выхода из автобуса мужчина прихватил сумку
Вечером 17 ноября в полицию Советского района Улан-Удэ с заявлением о краже сумки обратилась кондуктор городского автобуса. Женщина рассказала, что по беспечности оставила свою сумку на пассажирском сидении за водителем. В сумке находились форменная жилетка кондуктора, толстовка и более трёх тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Поскольку пассажиров в автобусе было не много, женщина не следила за своей сумкой. После того, как на остановке на улице Сухэ-Батора из салона вышли пассажиры, кондуктор и обнаружила пропажу.
Следствием установлено, что на выходе из автобуса пассажир увидел оставленное без присмотра имущество и украл его. Прикрыв сумку пакетом, он вышел.
По подозрению в краже полицейские задержали 44-летнего улан-удэнца. Мужчина признался, что украденные деньги потратил на алкоголь и продукты. Сумка с остальным имуществом изъята и возвращена владелице.
Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу имущества.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец воспользовался беспечностью кондуктора
Происшествия, Фото:
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