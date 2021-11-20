Полиция Бурятии пресекла криминальную сходку

Происшествия, Фото: пресс-служба МВД по РБ

Было задержано более 30 участников сходки



Вечером 18 ноября сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Бурятии во взаимодействии с региональным подразделением Росгвардии пресечена сходка лидеров и активных участников уголовно-криминальной среды.



Более 30 человек были доставлены в полицию и поставлены на соответствующие учёты. Ряд из них были освидетельствованы на наличие алкогольного и наркотического потребления, с ними проведены профилактические беседы.



Кроме этого, администратор заведения будет привлечён к административной ответственности за нарушение ограничений, установленных указом главы РБ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

