Было задержано более 30 участников сходки
Вечером 18 ноября сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Бурятии во взаимодействии с региональным подразделением Росгвардии пресечена сходка лидеров и активных участников уголовно-криминальной среды.
Более 30 человек были доставлены в полицию и поставлены на соответствующие учёты. Ряд из них были освидетельствованы на наличие алкогольного и наркотического потребления, с ними проведены профилактические беседы.
Кроме этого, администратор заведения будет привлечён к административной ответственности за нарушение ограничений, установленных указом главы РБ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полиция Бурятии пресекла криминальную сходку
Происшествия, Фото:
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