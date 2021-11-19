В Бурятии вор, укравший телевизор, вернулся за пультом

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Вору пришлось всю ночь курсировать между Северобайкальском и Нижнеангарском



На севере Бурятии вор, укравший телевизор, вернулся на место преступления за пультом. О необычной краже рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



24-летний житель Северобайкальск приехал в гости к знакомому в посёлок Нижнеангарск. Дождавшись, когда хозяин после совместного распития алкоголя уснёт, парень вынес из дома телевизор.



Вор увёз телевизор из Нижнеангарска в комиссионный магазин в Северобайкальске. Однако там технику не приняли, так как не хватало пульта дистанционного управления.



Тогда молодой человек вернулся в дом своего друга и забрал оттуда пульт.



Впрочем, к тому времени сдавать краденый телевизор в «комиссионку» он передумал и продал его случайным прохожим за три тысячи рублей.



Владелец телевизор, проснувшись утром, обратился в полицию, оценив ущерб в 15 тысяч рублей. Приметы вора были переданы наружным нарядам правоохранителей.



Вскоре на окраине Северобайкальска группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметила разыскиваемого. Он был доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело.







