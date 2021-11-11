Улан-удэнец наживался на нуждающихся в дровах

Мошенничеством с дровами занимался студент



В Улан-Удэ полицейского задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей дров. Им оказался 20-летний студент техникума, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В середине сентября молодой человек, оценив высокий спрос на рынке на дрова, разместил в чате в мессенджере объявление о продаже чурок и горбыля. При этом никакого отношения к лесозаготовкам парень не имеет, а грузовиков и самой древесины у него не было. Он лишь сделал скриншоты с фотографий, которые нашёл у других реальных продавцов в Интернете.



При этом студент указал минимальные цены за машины с дровами (например, «КамАЗ» с древесиной и горбылем был оценён в одном случае в 13 тысяч рублей, в другом - в 18 тысяч рублей).



На объявление откликнулась женщина. Написав ему в личные сообщения и договорившись о доставке, она перевела предоплату в сумме 6,5 тысяч рублей на карту. Однако дров так и не дождалась, а собеседник перестал выходить на связь.



Спустя месяц аналогичным образом была обманута ещё одна жительница Улан-Удэ.



В содеянном 20-летний парень признался полицейским. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.



Возбуждены уголовные дела.





