В центре Улан-Удэ подрались водители

Оба автомобиля хотели повернуть в сторону площади Советов. Машина с видеорегистратором ехала со стороны улицы Хахалова и, судя по всему, при повороте налево выполняла манёвр верно. Чего не скажешь о «Тойоте Лэнд Крузер 200». Мужчина на внедорожнике ехал со стороны ТЦ «Юбилейный» и также намеревался повернуть к площади Советов. Но при повороте направо манёвр он начал выполнять с крайней левой полосы, которая позволяет проехать прямо, либо налево. Ко всему прочему, водитель попытался влезть в крайнюю левую полосу уже на проспекте 50-летия Октября, тем самым подрезав автомобиль с видеорегистратором.





