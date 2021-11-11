 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 ноября

10 ноября

Популярное

В центре Улан-Удэ подрались водители

В центре Улан-Удэ подрались водители
Происшествия,  Фото:crimburyatia
Дорожные разборки произошли на Элеваторе

10 ноября во время вечернего час пика в Улан-Удэ на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50-летия Октября произошла драка между водителями. Потасовка попала в объектив видеорегистратора, запись опубликовал Instagram-паблик crimburyatia.

Оба автомобиля хотели повернуть в сторону площади Советов. Машина с видеорегистратором ехала со стороны улицы Хахалова и, судя по всему, при повороте налево выполняла манёвр верно. Чего не скажешь о «Тойоте Лэнд Крузер 200». Мужчина на внедорожнике ехал со стороны ТЦ «Юбилейный» и также намеревался повернуть к площади Советов. Но при повороте направо манёвр он начал выполнять с крайней левой полосы, которая позволяет проехать прямо, либо налево. Ко всему прочему, водитель попытался влезть в крайнюю левую полосу уже на проспекте 50-летия Октября, тем самым подрезав автомобиль с видеорегистратором.


Что именно не понравилось водителю «Крузака» неизвестно, но он несколько раз притормозил и выкрикнул что-то непонятное. Затем выскочил из машины и набросился с кулаками сразу на двух вышедших на дорогу мужчин.

С кем точно дрался водитель внедорожника, не совсем понятно: это либо водитель автомобиля с видеорегистратором, либо другие автомобилисты, которые вступились за него.

Так или иначе, драка продлилась недолго. Двое мужчин быстро остудили пыл злого водителя, и ему пришлось капитулировать.

«Нервный тип какой-то», «Какой злой дядька, вай», «Быдло во всей красе», «Синдром Лэнд Крузера», - комментируют пользователи.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне дорожный конфликт обернулся дракой на улице Бабушкина. Пассажир «Лэнд Крузера» побил пешехода на «зебре», а затем внедорожник скрылся с места происшествия.
водители драка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ подрались водители
В центре Улан-Удэ подрались водители
Происшествия, 11.11.2021
Дорожные разборки произошли на Элеваторе
Экс-председателю правления «БайкалБанка» дали пять лет колонии
Экс-председателю правления «БайкалБанка» дали пять лет колонии
Происшествия, 11.11.2021
Ущерб от преступления превысил 160 миллионов рублей
В Иркутской области тепловоз столкнулся с автомобилем
В Иркутской области тепловоз столкнулся с автомобилем
Происшествия, 10.11.2021
ДТП не повлияло на график движения поездов
Жителя Бурятии зарубили топором
Жителя Бурятии зарубили топором
Происшествия, 10.11.2021
Убийца не пытался скрыться и дождался следователей
В Бурятии бабушка просидела в подполье три дня
В Бурятии бабушка просидела в подполье три дня
Происшествия, 10.11.2021
Пожилая женщина не могла самостоятельно выбраться
В Улан-Удэ вновь сломали качели на площади Революции
В Улан-Удэ вновь сломали качели на площади Революции
Происшествия, 10.11.2021
После предыдущей починки пошло меньше месяца
В Иркутской области под колёса попали перебегавшие дорогу дети
В Иркутской области под колёса попали перебегавшие дорогу дети
Происшествия, 10.11.2021
Дети внезапно оказались перед машиной, водитель которой не успел среагировать
В Бурятии в Большом Куналее вновь произошёл пожар
В Бурятии в Большом Куналее вновь произошёл пожар
Происшествия, 10.11.2021
На ликвидацию огня потребовалось более 40 минут    
В Бурятии сгорел жилой дом
В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, 10.11.2021
Возгорание тушили около 1,5 часов
В Забайкалье в купе поезда мужчина 15 раз ударил ножом приятеля
В Забайкалье в купе поезда мужчина 15 раз ударил ножом приятеля
Происшествия, 10.11.2021
Расправа произошла в вагоне, который стоял в тупике

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^