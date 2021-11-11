В центре Улан-Удэ подрались водители

10 ноября во время вечернего час пика в Улан-Удэ на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50-летия Октября произошла драка между водителями. Потасовка попала в объектив видеорегистратора, запись опубликовал Instagram-паблик crimburyatia.
Оба автомобиля хотели повернуть в сторону площади Советов. Машина с видеорегистратором ехала со стороны улицы Хахалова и, судя по всему, при повороте налево выполняла манёвр верно. Чего не скажешь о «Тойоте Лэнд Крузер 200». Мужчина на внедорожнике ехал со стороны ТЦ «Юбилейный» и также намеревался повернуть к площади Советов. Но при повороте направо манёвр он начал выполнять с крайней левой полосы, которая позволяет проехать прямо, либо налево. Ко всему прочему, водитель попытался влезть в крайнюю левую полосу уже на проспекте 50-летия Октября, тем самым подрезав автомобиль с видеорегистратором.
Что именно не понравилось водителю «Крузака» неизвестно, но он несколько раз притормозил и выкрикнул что-то непонятное. Затем выскочил из машины и набросился с кулаками сразу на двух вышедших на дорогу мужчин.
С кем точно дрался водитель внедорожника, не совсем понятно: это либо водитель автомобиля с видеорегистратором, либо другие автомобилисты, которые вступились за него.
Так или иначе, драка продлилась недолго. Двое мужчин быстро остудили пыл злого водителя, и ему пришлось капитулировать.
«Нервный тип какой-то», «Какой злой дядька, вай», «Быдло во всей красе», «Синдром Лэнд Крузера», - комментируют пользователи.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне дорожный конфликт обернулся дракой на улице Бабушкина. Пассажир «Лэнд Крузера» побил пешехода на «зебре», а затем внедорожник скрылся с места происшествия.