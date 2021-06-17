 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 июня

16 июня

Популярное

В Улан-Удэ пассажир «Лэнд Крузера» напал на пешехода

В Улан-Удэ пассажир «Лэнд Крузера» напал на пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Дорожные разборки запечатлела видеокамера. ВИДЕО

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах дорожного конфликта, произошедшего вчера вечером в Улан-Удэ на улице Бабушкина.

- В полицию поступило заявление от 48-летнего мужчины о том, что водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» якобы допустил на него наезд на регулируемом пешеходном переходе на улице Бабушкина. После чего из машины вышел пассажир и нанёс ему побои. Затем водитель и пассажир скрылись с места происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Момент дорожного инцидента зафиксировала камера ГИБДД.



На записи видно, как водитель поворачивал направо, в этот момент уже загорелся красный свет и двое мужчин начали переходить дорогу. Явного наезда на пешехода нет. Возможно, автомобиль проехал по ногам мужчины или задел его зеркалом.

- Факт ДТП, предварительно, не установлен, - отметили в Госавтоинспекции по Бурятии.

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

побои автомобили
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье рухнул автомобильный мост
В Забайкалье рухнул автомобильный мост
Происшествия, 17.06.2021
Обрушение произошло из-за высокого уровня воды в горной реке
В Улан-Удэ пассажир «Лэнд Крузера» напал на пешехода
В Улан-Удэ пассажир «Лэнд Крузера» напал на пешехода
Происшествия, 17.06.2021
Дорожные разборки запечатлела видеокамера. ВИДЕО
В Братске мужчина поджёг комнату из мести
В Братске мужчина поджёг комнату из мести
Происшествия, 17.06.2021
На пожаре пострадал молодой человек
В Иркутской области лжетеррорист отправился в колонию
В Иркутской области лжетеррорист отправился в колонию
Происшествия, 17.06.2021
Мужчина сообщил в экстренные службы о ложном минировании пожарной части
У жителя Улан-Удэ изъяли марихуану на станции
У жителя Улан-Удэ изъяли марихуану на станции
Происшествия, 17.06.2021
Парень собрал коноплю на заброшенном поле
Двух жителей Бурятии осудили за убийство на стадионе
Двух жителей Бурятии осудили за убийство на стадионе
Происшествия, 17.06.2021
Сельчане до смерти избили приезжего улан-удэнца
В Бурятии поджигатели спалили сарай
В Бурятии поджигатели спалили сарай
Происшествия, 17.06.2021
Пожар устроили неизвестные
В Бурятии многодетная семья лишилась дома и автомобиля
В Бурятии многодетная семья лишилась дома и автомобиля
Происшествия, 17.06.2021
Дотла сгорели дом и гараж семьи с тремя детьми
Число заражений коронавирусом в Бурятии приблизилось к 50 тысячам
Число заражений коронавирусом в Бурятии приблизилось к 50 тысячам
Происшествия, 17.06.2021
Суточный прирост заражённых по-прежнему растёт
В Бурятии любителя конопли отправили в колонию особого режима
В Бурятии любителя конопли отправили в колонию особого режима
Происшествия, 17.06.2021
Фатальным для мужчины оказался сбор конопли в пригороде Улан-Удэ
В Бурятии семейная пара обчистила дачу
В Бурятии семейная пара обчистила дачу
Происшествия, 17.06.2021
Супругам не хватало денег на выпивку, и они пошли на кражу
В Бурятии лесник предстанет перед судом за взятку
В Бурятии лесник предстанет перед судом за взятку
Происшествия, 17.06.2021
Мастер леса взял деньги с предпринимателя за незаконную «услугу»
В Иркутской области задержали сбытчиков героина
В Иркутской области задержали сбытчиков героина
Происшествия, 17.06.2021
В квартире подозреваемой изъяли 39 свёртков с наркотиками
В Забайкалье поймали подозреваемого в убийстве трёх человек
В Забайкалье поймали подозреваемого в убийстве трёх человек
Происшествия, 17.06.2021
Мужчина убил трёх человек из-за конфликта прямо на улице
Режим ЧС ввели в подтопленных садоводствах Иркутска
Режим ЧС ввели в подтопленных садоводствах Иркутска
Происшествия, 17.06.2021
Подтоплено почти 200 садовых участков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^