В Улан-Удэ пассажир «Лэнд Крузера» напал на пешехода









На записи видно, как водитель поворачивал направо, в этот момент уже загорелся красный свет и двое мужчин начали переходить дорогу. Явного наезда на пешехода нет. Возможно, автомобиль проехал по ногам мужчины или задел его зеркалом.



- Факт ДТП, предварительно, не установлен, - отметили в Госавтоинспекции по Бурятии.



В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах дорожного конфликта, произошедшего вчера вечером в Улан-Удэ на улице Бабушкина.- В полицию поступило заявление от 48-летнего мужчины о том, что водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» якобы допустил на него наезд на регулируемом пешеходном переходе на улице Бабушкина. После чего из машины вышел пассажир и нанёс ему побои. Затем водитель и пассажир скрылись с места происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Момент дорожного инцидента зафиксировала камера ГИБДД.