В Бурятии в Большом Куналее вновь произошёл пожар

Огнём уничтожены сеновал, 10 центнеров сена и крыши двух построек.





В ночь с 8 на 9 ноября в селе Большой Куналей Тарбагатайского района произошёл пожар на территории жилого дома. Первым на тушение возгорания прибыл добровольный пожарный. К этому моменту горели сеновал и сено внутри него, крыши стайки и сарая. К ликвидации огня также были привлечены пожарные. На ликвидацию открытого горения потребовалось более 40 минут.В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что наиболее вероятной причиной пожара послужил поджог.