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В Бурятии в Большом Куналее вновь произошёл пожар

В Бурятии в Большом Куналее вновь произошёл пожар
Происшествия,  Фото:pexels.com
На ликвидацию огня потребовалось более 40 минут

В ночь с 8 на 9 ноября в селе Большой Куналей Тарбагатайского района произошёл пожар на территории жилого дома. Первым на тушение возгорания прибыл добровольный пожарный. К этому моменту горели сеновал и сено внутри него, крыши стайки и сарая. К ликвидации огня также были привлечены пожарные. На ликвидацию открытого горения потребовалось более 40 минут.

Огнём уничтожены сеновал, 10 центнеров сена и крыши двух построек.

В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что наиболее вероятной причиной пожара послужил поджог.

Три дня назад в селе Большой Куналей произошёл крупный пожар, нанесший ущерб на территории нескольких домов.
пожар

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