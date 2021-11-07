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В Бурятии ночью произошёл крупный пожар

В Бурятии ночью произошёл крупный пожар
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сгорели дом, гараж, автомобиль и надворные постройки 

Сегодня ночью в 00:46 на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о загорании деревянного одноэтажного дома в селе Большой Куналей Тарбагатайского района.

- На ликвидацию возгорания была привлечена добровольная пожарная команда МО СП «Большое Куналейское», огнеборцы пожарных частей №43 и №78 ОГПС республики, а также пожарно-спасательная часть №72 ПСО ФПС, дежурная смена СПТ. Для уточнения обстановки на место выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, - сообщают в Главном управлении.

На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём были охвачены жилой дом и надворные постройки. Существовала угроза распространения на соседние дома и хозяйственные постройки смежных участков.

В 03 часа 23 минуты пожар был локализован на площади 800 кв.м. Угроза соседним зданиям была снята.

По предварительной информации, пострадавших нет. В 06.08 - ликвидация открытого горения. В результате пожара сгорели дом, гараж, автомобиль и надворные постройки.

Всего на месте возгорания принимали участие 26 человек личного состава и 13 единиц техники, в том числе МЧС России 7 человек и 4 единицы техники.

Информация уточняется.
пожар

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