В Бурятии ночью произошёл крупный пожар

Сгорели дом, гараж, автомобиль и надворные постройки
Сегодня ночью в 00:46 на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о загорании деревянного одноэтажного дома в селе Большой Куналей Тарбагатайского района.
- На ликвидацию возгорания была привлечена добровольная пожарная команда МО СП «Большое Куналейское», огнеборцы пожарных частей №43 и №78 ОГПС республики, а также пожарно-спасательная часть №72 ПСО ФПС, дежурная смена СПТ. Для уточнения обстановки на место выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, - сообщают в Главном управлении.
На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём были охвачены жилой дом и надворные постройки. Существовала угроза распространения на соседние дома и хозяйственные постройки смежных участков.
В 03 часа 23 минуты пожар был локализован на площади 800 кв.м. Угроза соседним зданиям была снята.
По предварительной информации, пострадавших нет. В 06.08 - ликвидация открытого горения. В результате пожара сгорели дом, гараж, автомобиль и надворные постройки.
Всего на месте возгорания принимали участие 26 человек личного состава и 13 единиц техники, в том числе МЧС России 7 человек и 4 единицы техники.
Информация уточняется.
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Происшествия, Фото:
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