Долг в 100 рублей привёл к уголовному делу
Жителя Нижнеудинского района Иркутской области за оскорбление судебного пристава привлекли к уголовной ответственности.
- В Нижнеудинском районном отделении судебных приставов на исполнении находился исполнительный лист о взыскании с гражданина административного штрафа в размере 100 рублей, назначенного в качестве наказания за распитие спиртных напитков в общественном месте. В установленный для добровольного исполнения срок нарушитель административный штраф не оплатил. В связи с этим было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 1 тыс. рублей и обращено взыскание на средства, находящиеся на расчётных счетах должника, - сообщили в УФССП по Иркутской области.
После того, как деньги были списаны со счёта, мужчина пришёл к судебному приставу. На приёме он оскорблял пристава.
В итоге на недовольного должника возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Мировой судья назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Житель Иркутской области, оскорбивший пристава, заплатит 40 тысяч
Происшествия, Фото:
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