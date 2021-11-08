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Житель Иркутской области, оскорбивший пристава, заплатит 40 тысяч

Житель Иркутской области, оскорбивший пристава, заплатит 40 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Долг в 100 рублей привёл к уголовному делу

Жителя Нижнеудинского района Иркутской области за оскорбление судебного пристава привлекли к уголовной ответственности.

- В Нижнеудинском районном отделении судебных приставов на исполнении находился исполнительный лист о взыскании с гражданина административного штрафа в размере 100 рублей, назначенного в качестве наказания за распитие спиртных напитков в общественном месте. В установленный для добровольного исполнения срок нарушитель административный штраф не оплатил. В связи с этим было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 1 тыс. рублей и обращено взыскание на средства, находящиеся на расчётных счетах должника, - сообщили в УФССП по Иркутской области.

После того, как деньги были списаны со счёта, мужчина пришёл к судебному приставу. На приёме он оскорблял пристава.

В итоге на недовольного должника возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Мировой судья назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.



судебные приставы оскорбление представителя власти

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