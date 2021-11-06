В преступлении подозревают сожительницу именинника
4 ноября в квартире дома на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ было обнаружено тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Мужчине нанесли колото-резаные ранения грудной клетки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.
В совершении убийства подозревается 40-летняя сожительница покойного мужчины, с которой они вместе употребляли спиртные напитки, а затем поссорились. В ходе проведенного допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.
По данным следствия, вечером 3 ноября мужчина у себя дома отмечал свой день рождения с сожительницей. Около полуночи на фоне алкогольного опьянения между ними из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку. Женщина попыталась утихомирить сожителя при помощи электрошокера, однако он сразу выбил прибор из её рук. Тогда подозреваемая схватила нож и нанесла им несколько ударов в грудь мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
В начале их ссоры несовершеннолетняя дочь, напуганная громкими криками и руганью, выбежала на улицу и стала звать на помощь. Один прохожий по её просьбе позвонил в отдел полиции. Сотрудники достаточно быстро в течение нескольких минут прибыли к дому, но предотвратить трагедию, к сожалению, не успели. Подозреваемая скрыться не пыталась и оставалась на месте происшествия.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления.
В Улан-Удэ день рождения закончился убийством
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 06.11.2021
В преступлении подозревают сожительницу именинника
Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет
В Борзе сотрудники полиции установили подозреваемых в угоне автомобиля и краже имущества
Мошенники похитили деньги повара, пытавшегося оплатить встречу с девушкой
Сгорела крыша, а также повреждена котельная
Жительницу Усть-Кута убедили взять кредит и перевести деньги аферистам
Число жертв страшного ДТП выросло до трёх
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия
За рулём иномарки находился нетрезвый водитель без прав
Инженеры проводили проверку кислородного оборудования
Женщина получила травмы
По предварительным данным, погибли семь человек
На нарушителей были составлены акты
Дело о ложном доносе передано в суд
Пьяная грабительница брызнула в лицо продавцу из газового баллончика