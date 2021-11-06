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В Улан-Удэ день рождения закончился убийством

В Улан-Удэ день рождения закончился убийством
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В преступлении подозревают сожительницу именинника

4 ноября в квартире дома на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ было обнаружено тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Мужчине нанесли колото-резаные ранения грудной клетки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.

В совершении убийства подозревается 40-летняя сожительница покойного мужчины, с которой они вместе употребляли спиртные напитки, а затем поссорились. В ходе проведенного допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.

По данным следствия, вечером 3 ноября мужчина у себя дома отмечал свой день рождения с сожительницей. Около полуночи на фоне алкогольного опьянения между ними из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку. Женщина попыталась утихомирить сожителя при помощи электрошокера, однако он сразу выбил прибор из её рук. Тогда подозреваемая схватила нож и нанесла им несколько ударов в грудь мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В начале их ссоры несовершеннолетняя дочь, напуганная громкими криками и руганью, выбежала на улицу и стала звать на помощь. Один прохожий по её просьбе позвонил в отдел полиции. Сотрудники достаточно быстро в течение нескольких минут прибыли к дому, но предотвратить трагедию, к сожалению, не успели. Подозреваемая скрыться не пыталась и оставалась на месте происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления. 
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