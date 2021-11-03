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В Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов сбили светофор

В Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов сбили светофор
Происшествия,  Фото:комитет городского хозяйства
За день в столице Бурятии снесли светофорную стойку и очередную опору уличного освещения

В Улан-Удэ городские электрики восстановили уже пятый сбитый светофор в этом году, сообщили в комитете городского хозяйства.

Вечером 31 октября на проспекте Автомобилистов водитель сбил светофорную стойку. Дежурная бригада в течение суток восстановила опору, покрасила её и запустила светофор в работу.


Также в этот же день была снесена 37-я по счёту с начала года опора уличного освещения. Инцидент произошёл на улице Дорожная на Левом берегу. Грузовой автомобиль зацепил трос, на котором крепился дорожный знак над проезжей частью. Это спровоцировало падение опоры наружного освещения. Также повреждена металлическая опора на противоположной стороне дороги. Виновник с места аварии скрылся.



Сбежавший водитель, сбивший опору уличного освещения, несёт «двойную» ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы за восстановление сбитой опоры. Стоимость ремонта светофорной стойки зависит от объёма повреждённого оборудования.

В прошлом году улан-удэнские лихачи сбили 43 опоры уличного освещения, причинив городскому имуществу общий ущерб более 1,5 млн руб.


светофоры ДТП

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