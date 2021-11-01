Молодой человек попался на двух кражах
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска по подозрению в кражах задержали 24-летнего горожанина, сообщили в МВД по Бурятии.
Днём 22 октября молодой человек пришёл к своей 57-летней знакомой. Воспользовавшись отсутствием хозяйки и зная, где она хранит ключ от двери, он вошёл в дом. Незваный гость украл сотовый телефон, зарядное устройство, серебряные серьги, коробку с коллекционными юбилейными монетами, а также из кармана куртки 40 тысяч рублей.
Кроме того, полицейские установили причастность молодого человека к краже сотового телефона у своего 38-летнего знакомого. В ходе совместного распития хозяин дома опьянел и уснул, а гость стащил его телефон.
У задержанного изъяты серебряные серьги и сотовый телефон, остальные украденные вещи он продал.
Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе за наркопреступления.
Возбуждено уголовные дела о кражах.
Улан-удэнец украл коллекционные юбилейные монеты
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