В пригороде Улан-Удэ сгорели дом и постройки





Рано утром 28 октября в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных горели дом и расположенные рядом надворные постройки. Была угроза перехода огня на соседние строения и жилой дом.К ликвидации пожара были привлечены огнеборцы двух пожарных частей 6-го Иволгинского отряда государственной пожарной службы, и пожарно-спасательная часть №73 ГУ МЧС по Бурятии.- Ввиду позднего обнаружения пожара и плотной застройки спасти горящие строения не удалось. В результате пожара уничтожены огнём дом, гараж с находящимся внутри автомобилем, котельная и сарай, повреждена наружная стена бани. Перехода огня на другие надворные постройки и жилой дом не допущено, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Причина пожара устанавливается. К счастью, погибших и пострадавших нет.