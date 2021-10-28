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В пригороде Улан-Удэ сгорели дом и постройки

В пригороде Улан-Удэ сгорели дом и постройки
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Пожар случился ночью

Рано утром 28 октября в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных горели дом и расположенные рядом надворные постройки. Была угроза перехода огня на соседние строения и жилой дом.

К ликвидации пожара были привлечены огнеборцы двух пожарных частей 6-го Иволгинского отряда государственной пожарной службы, и пожарно-спасательная часть №73 ГУ МЧС по Бурятии.

- Ввиду позднего обнаружения пожара и плотной застройки спасти горящие строения не удалось. В результате пожара уничтожены огнём дом, гараж с находящимся внутри автомобилем, котельная и сарай, повреждена наружная стена бани. Перехода огня на другие надворные постройки и жилой дом не допущено, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Причина пожара устанавливается. К счастью, погибших и пострадавших нет.


пожар

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