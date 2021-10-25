В Иркутской области задержали нетрезвых водителей

Оба автомобилиста не имеют водительских прав



В городе Тулуне Иркутской области инспекторы ДПС заметили автомобили «Мазда» и «ВАЗ», водители которых двигались с нарушением правил дорожного движения. Полицейские приняли решения об остановке машин. Процедура медицинского освидетельствования показала, что оба мужчины находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения.



Нарушителей отстранили от управления авто и доставили в отдел полиции. Как оказалось, 27-летний водитель «Мазды» никогда не имел водительского удостоверения, в ноябре 2020 года был привлечён к административной ответственности за езду в нетрезвом виде без водительских прав.



28-летний водитель автомашины «ВАЗ» в 2020 и 2021 годах отказывался от прохождения медицинского освидетельствования и был лишён водительского удостоверения.



На допросе мужчины сказали, что употребляли алкоголь сегодня: один выпил 0,5 литра пива, второй – два.



В отношении мужчин органами дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных частью 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», сообщает УГИБДД по Иркутской области.



