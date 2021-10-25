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Улан-удэнец украл ворота из ограды жителя Бурятии

Улан-удэнец украл ворота из ограды жителя Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пропажу владелец заметил через месяц

В Кяхтинском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в краже имущества с придомовой территории 62-летнего жителя села Усть-Киран. Им оказался 22-летний житель Кяхты, приезжавший в село проведать родителей.

Выяснилось, что ночью молодой человек проник на задний двор сельчанина и украл подготовленные к установке металлические ворота, трубу и швеллер длиной 4 метра. Ущерб составил 25 тысяч рублей. Металлические изделия он с помощью друга вывез и впоследствии сдал в пункт приёма металла в Улан-Удэ.

Пропажу имущества потерпевший заметил спустя месяц и обратился в полицию.

Подозреваемый нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Эта кража с придомовой территории оказалась не единственной. В микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ неизвестный украл из ограды дома, используемого хозяевами в качестве дачного, две чугунные ванны. Ущерб составил 4 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к содеянному 35-летнего местного жителя. Пробравшись на чужой участок, он через отверстие в заборе перенёс ванны на заброшенную соседнюю дачу. Затем позвал брата, которому солгал, что нашёл бесхозное имущество, и вызвал грузотакси. Мужчины, заручившись помощью прохожего, погрузили металлические изделия в микрогрузовик и сдали в пункт приёма металла по паспорту злоумышленника.

Мужчина совершил преступление, будучи условно осуждённым. Постоянного источника дохода не имеет.

За кражи возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража

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