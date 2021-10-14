Житель Бурятии убил женщину, бросив в неё два табурета

Некоторое время женщина считалась пропавшей без вести



В середине сентября в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии пропала местная жительница. Позднее её родственники обратились с заявлением о безвестном исчезновении женщины в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело и начато расследование.



В ходе осмотра места происшествия в доме пропавшей женщины обнаружены частично замытые следы крови, после чего задержали её сожителя, на одежде которого также найдены характерные бурые пятна. Во время допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы, после которой тело потерпевшей, скрывая улики, он скинул в реку. На основании собранных доказательств мужчине уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».



По данным следствия, 15 сентября около полуночи обвиняемый в ходе ссоры с сожительницей нанёс ей удары руками по лицу, а затем поочерёдно метнул ей в голову два тяжёлых деревянных табурета, которые при ударах разломились. Позднее мужчина сжёг обломки в печи. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.



Обвиняемый завернул её тело в покрывало, после чего отнёс к берегу реки и скинул в воду. После этого он вернулся домой и попытался скрыть следы преступления. Свои шорты со следами крови он спрятал за шкафом, где их позднее обнаружили сотрудники полиции.



- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Для поиска в реке тела потерпевшей привлекаются водолазы.

