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В Улан-Удэ на «зебре» сбили школьника

В Улан-Удэ на «зебре» сбили школьника
Происшествия,  Фото:скриншот
Мальчик попал под колёса по дороге в школу

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием школьника.

По предварительным данным, сегодня около 12:20 часов 46-летняя водитель автомобиля «Тойота», следуя по стороны проспекта Автомобилистов в направление улицы Шаляпина в Улан-Удэ на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Моховая совершила наезд на восьмилетнего ребёнка. Мальчик шёл в школу.

- В результате ДТП несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение для осмотра, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня утром после ДТП на улице Борсоева в больницу для осмотра доставили двух детей. Предварительно, юные пассажиры получили ушибы. 
ДТП

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