В Улан-Удэ на «зебре» сбили школьника

Мальчик попал под колёса по дороге в школу
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием школьника.
По предварительным данным, сегодня около 12:20 часов 46-летняя водитель автомобиля «Тойота», следуя по стороны проспекта Автомобилистов в направление улицы Шаляпина в Улан-Удэ на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Моховая совершила наезд на восьмилетнего ребёнка. Мальчик шёл в школу.
- В результате ДТП несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение для осмотра, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня утром после ДТП на улице Борсоева в больницу для осмотра доставили двух детей. Предварительно, юные пассажиры получили ушибы.
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Происшествия, Фото:
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