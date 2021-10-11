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В Улан-Удэ в подъезде пятиэтажки распылили перцовый баллончик

В Улан-Удэ в подъезде пятиэтажки распылили перцовый баллончик
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители не могли нормально спать

В подъезде пятиэтажного дома по улице Ключевская в Улан-Удэ неизвестный распылил перцовый баллончик. Об инциденте возмущённый житель рассказал через паблик «Аноним 03».

Жильцы, находясь в своих квартирах, почувствовали неприятный запах, у некоторых начался кашель. Люди выглянули в подъезд, и их предположения подтвердились – на лестничной клетке распылили баллончик «перцовки».

- Знайте, кто это сделал, кому вы сделали плохо, наши дети маленькие задыхались полночи при открытых окнах и балконах, было холодно, не могли уснуть! Если у вас была личная неприязнь к кому-то, то все это вылилось на беззащитных детей, людей, даже бабушка одна кашляла и задыхалась! Это ужасно, ночью надо спать, а не задыхаться от вашей неадекватности! Черт бы вас побрал! – эмоционально высказался житель этого дома.

В комментариях жительница пятиэтажки в 113 квартале сообщила, что у них был аналогичный инцидент пару дней назад.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине сентября в школе в Бичурском районе восьмиклассник распылил перцовый баллончик. Тогда были эвакуированы более 500 школьников.
хулиганство

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