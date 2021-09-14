Из-за шалости мальчика эвакуировали 23 класса
В Бичурской средней школе № 1 из-за газового баллончика сорваны занятия. Об этом сообщается в группе «Бичура-инфо.24/7».
- Сегодня на перемене после второго урока у детей стали появляться кашель, першение в горле. Учащихся вывели на улицу, потом отпустили домой. Всего эвакуировано 23 класса - 504 человека. Пострадавших нет, - говорится в группе.
Выяснилось, что один из школьников отпросился с урока и распылил на лестничной площадке баллончик.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию. На место происшествия прибыли сотрудники отдела МВД России по Бичурскому району. Ученик 8 класса во время урока отпросился с занятия и на лестничной площадке распылил перцовый баллончик, который передал ему товарищ – он его нашёл в заброшенном здании.
- Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, - отметили в министерстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2020 года в школе № 19 Улан-Удэ распылили аэрозольный баллончик. Оказалось, что ребёнку-четверокласснику родители дали баллончик, поскольку он живёт в частном секторе – для того чтобы он мог обезопасить себя от собак. После уроков мальчики пошли в раздевалку, ребёнок вытащил из сумки баллончик, чтобы его показать, и прыснул из него. Медики обследовали шесть детей, которые были в раздевалке в это время, и отпустили по домам.
В 2017 году перцовый баллончик распылили в улан-удэнской гимназии №3. Похулиганили тогда несколько восьмиклассников.
В Бурятии 500 школьников эвакуировали из-за перцового баллончика
Происшествия, Фото:
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