Мотоцикл с подростками опрокинулся
В субботу, 16 октября, в Кяхтинском районе Бурятии 15-летний парень устроил ДТП. Всё произошло около 22 часов, когда молодой человек и его пассажирка ехали на мотоцикле «Рейсер» со стороны села Ара-Ацагат в направлении села Кудара-Сомон.
- 15-летний водитель мотоцикла «Рейсер», не имеющий права управления транспортным средством, не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП 15-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в больницу.
- Пассажирка мотоцикла была без мотошлема, - уточнили в Госавтоинспекции по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце августа в посёлке Селенгинск в ДТП попал 13-летний мальчик, ехавший на мотоцикле.
В Бурятии в ДТП попали подростки на мотоцикле
Происшествия, Фото:
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