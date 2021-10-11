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В Бурятии в ДТП попали подростки на мотоцикле

В Бурятии в ДТП попали подростки на мотоцикле
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мотоцикл с подростками опрокинулся

В субботу, 16 октября, в Кяхтинском районе Бурятии 15-летний парень устроил ДТП. Всё произошло около 22 часов, когда молодой человек и его пассажирка ехали на мотоцикле «Рейсер» со стороны села Ара-Ацагат в направлении села Кудара-Сомон.

- 15-летний водитель мотоцикла «Рейсер», не имеющий права управления транспортным средством, не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП 15-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в больницу.

- Пассажирка мотоцикла была без мотошлема, - уточнили в Госавтоинспекции по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце августа в посёлке Селенгинск в ДТП попал 13-летний мальчик, ехавший на мотоцикле.


ДТП мотоциклисты

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