В Улан-Удэ девушка чудом спаслась от наезда на «зебре»

Водитель, в машине которого и был установлен регистратор, остановился, чтобы пропустить пешехода. Девушка начала переходить дорогу по «зебре», как внезапно слева пронеслась Honda. Наезда не случилось лишь чудом – девушку и автомобиль разделили несколько сантиметров.







видео - «Аноним 03»