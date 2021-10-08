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В Улан-Удэ девушка чудом спаслась от наезда на «зебре»

В Улан-Удэ девушка чудом спаслась от наезда на «зебре»
Происшествия, 
Автомобиль пронёсся всего в нескольких сантиметрах от пешехода

Днём 7 октября на улице Трубачеева в Улан-Удэ едва не произошло ДТП с участием пешехода. Этот момент попал на видеорегистратор.

Водитель, в машине которого и был установлен регистратор, остановился, чтобы пропустить пешехода. Девушка начала переходить дорогу по «зебре», как внезапно слева пронеслась Honda. Наезда не случилось лишь чудом – девушку и автомобиль разделили несколько сантиметров.

видео - «Аноним 03»

Видео инцидента было опубликовано в паблике «Аноним 03». Также автор поста добавил, что касания, по всей видимости, не было.

- Типичная ситуация на пешеходном переходе, когда один ряд остановился, а по соседнему даже и не думают о потенциальной опасности. ДТП такого характера весьма трудно предотвратить, всё зависит от самих участников дорожного движения, - написал автор.

В своей публикации автор расписал ошибки пешеходов и водителей.

К ошибкам пешеходов он отнёс:
- Увидев, что остановился один ряд, смело начинают переходить дорогу;
- При начале перехода нужно убедиться, что все водители вас увидели и остановились;
- Не нужно смотреть на землю или на противоположный поток, на видео видно, как девушка едва начав переходить уже смотрит направо.

Ошибки водителей:
- Последствия подобных ловушек весьма тяжёлые, водитель, будучи уверенным несётся, не сбавляя скорость и не обращает внимания на соседние ряды;
- регистратор молодец, остановился и всё такое, но, вам же не трудно посмотреть в левое зеркало на предмет низколетящего авто? При надобности посигналить, предупредив тем самым пешехода об опасности».

Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе произошла череда ДТП с наездами на людей. 6 октября возле торгового центра Galaxy под колёса автомобиля попали мать и двухлетний сын. Их прямо на пешеходном переходе сбила 22-летняя девушка-водитель на «Хонде».

Чуть позже в этот же день около 15:30 часов в центре города, на улице Коммунистическая, возле остановки «Советская» под колёса автомобиля попала женщина. Она также переходила дорогу по «зебре».

В обоих случаях пострадавшие были отправлены в больницу для осмотра.

Более тяжёлые повреждения получили мать с ребёнком в результате ДТП в 140а квартале. Пострадавшие были госпитализированы в БСМП. Момент наезда попал на видеорегистратор. Девушка с ребёнком на руках начала переходить дорогу вне пешеходного перехода и, судя по кадрам, даже не убедилась в безопасности своих действий.
ДТП автомобили

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