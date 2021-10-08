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В Бурятии пятилетняя девочка утонула в колодце

В Бурятии пятилетняя девочка утонула в колодце
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Тело девочки нашла её мать

Днём 6 октября в колодце возле дома на станции Посольская в Кабанском районе Бурятии погибла пятилетняя девочка. По предварительным данным, она, оставшись без присмотра взрослых, упала в колодец и скончалась в воде от асфиксии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, девочка проживала вместе с матерью. Днём 6 октября женщина во дворе колола дрова, её дочь играла рядом. Затем мать попросила ребёнка принести ей из дома хозяйственные перчатки для укладки поленницы. Девочка убежала, но долго не возвращалась. Женщина отправилась на поиски.

На пустыре возле дома располагается колодец, откуда семья брала воду. Его горловина была накрыта досками. Мать обратила внимание, что часть досок сломана, подбежала ближе и увидела в шахте колодца в воде шапку дочери.

Женщина самостоятельно смогла извлечь девочку и поднять её наверх, но к этому времени ребёнок уже скончался. По одной из версий, девочка по пути домой увидела колодец, забралась на настил оголовка и стала там играть. Но вскоре доски проломились под весом её тела, и ребёнок упал вниз.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - отметили в следственном управлении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте в Закаменске местный житель поскользнулся возле уличного колодца, упал в него и погиб.


смерть утопление несчастный случай

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