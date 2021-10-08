Тело девочки нашла её мать
Днём 6 октября в колодце возле дома на станции Посольская в Кабанском районе Бурятии погибла пятилетняя девочка. По предварительным данным, она, оставшись без присмотра взрослых, упала в колодец и скончалась в воде от асфиксии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, девочка проживала вместе с матерью. Днём 6 октября женщина во дворе колола дрова, её дочь играла рядом. Затем мать попросила ребёнка принести ей из дома хозяйственные перчатки для укладки поленницы. Девочка убежала, но долго не возвращалась. Женщина отправилась на поиски.
На пустыре возле дома располагается колодец, откуда семья брала воду. Его горловина была накрыта досками. Мать обратила внимание, что часть досок сломана, подбежала ближе и увидела в шахте колодца в воде шапку дочери.
Женщина самостоятельно смогла извлечь девочку и поднять её наверх, но к этому времени ребёнок уже скончался. По одной из версий, девочка по пути домой увидела колодец, забралась на настил оголовка и стала там играть. Но вскоре доски проломились под весом её тела, и ребёнок упал вниз.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - отметили в следственном управлении.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте в Закаменске местный житель поскользнулся возле уличного колодца, упал в него и погиб.
В Бурятии пятилетняя девочка утонула в колодце
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Тело девочки нашла её мать
Мужчина хранил коноплю в мешках дома и под летним навесом
Автомобиль без спроса взял 17-летний парень
Один из них украл телефон, толкая пассажирку автобуса
Мужчина не смог обжаловать приговор
Женщина поссорилась с людьми, отдыхающими на берегу озера
В скупке отказались принимать смартфон
Мужчину искали четверо суток
На пожаре разорвались баллоны, предположительно, с газом
Молодой человек обвиняется в реабилитации нацизма
Его обвиняют в получении взятки в 200 тысяч
Выносить топливо с объекта ему помогали охранник и кладовщик
Украденным телефон вор пользовался сам
ДТП произошло в Баунтовском районе
Также выросло число мошенничеств