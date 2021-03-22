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Житель Бурятии утонул в колодце с питьевой водой

Житель Бурятии утонул в колодце с питьевой водой
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина погиб, поскользнувшись на скользкой поверхности

В субботу, 20 марта, около полудня в уличном колодце в Закаменске нашли тело мужчины. Погибшему был 41 год. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

По предварительным данным, покойный мужчина жил в Закаменске. В ночь на 20 марта он употреблял спиртное в гостях у родственников, а утром направился к себе домой. По пути на улице мужчина увидел общественный колодец и решил напиться из него.

Однако он не удержался на ногах на скользкой поверхности, упал вниз в шахту колодца и погиб.

Родственники, не дождавшись мужчину домой, забили тревогу и обратились в полицию. Вскоре полицейские, обследуя местность, увидели куртку в колодце, а затем извлекли тело.

Следователи выясняют полную картину происшествия.
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