Житель Бурятии утонул в колодце с питьевой водой

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Мужчина погиб, поскользнувшись на скользкой поверхности



В субботу, 20 марта, около полудня в уличном колодце в Закаменске нашли тело мужчины. Погибшему был 41 год. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в СУ СКР по Бурятии.



По предварительным данным, покойный мужчина жил в Закаменске. В ночь на 20 марта он употреблял спиртное в гостях у родственников, а утром направился к себе домой. По пути на улице мужчина увидел общественный колодец и решил напиться из него.



Однако он не удержался на ногах на скользкой поверхности, упал вниз в шахту колодца и погиб.



Родственники, не дождавшись мужчину домой, забили тревогу и обратились в полицию. Вскоре полицейские, обследуя местность, увидели куртку в колодце, а затем извлекли тело.



Следователи выясняют полную картину происшествия.

