Мужчина погиб, поскользнувшись на скользкой поверхности
В субботу, 20 марта, около полудня в уличном колодце в Закаменске нашли тело мужчины. Погибшему был 41 год. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
По предварительным данным, покойный мужчина жил в Закаменске. В ночь на 20 марта он употреблял спиртное в гостях у родственников, а утром направился к себе домой. По пути на улице мужчина увидел общественный колодец и решил напиться из него.
Однако он не удержался на ногах на скользкой поверхности, упал вниз в шахту колодца и погиб.
Родственники, не дождавшись мужчину домой, забили тревогу и обратились в полицию. Вскоре полицейские, обследуя местность, увидели куртку в колодце, а затем извлекли тело.
Следователи выясняют полную картину происшествия.
Житель Бурятии утонул в колодце с питьевой водой
Происшествия, Фото:
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