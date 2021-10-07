В Бурятии водитель фуры выпал из кабины и погиб





Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Прибайкальском районе Бурятии. Оно произошло 7 октября около 16.15 часов на 413 км федеральной трассы «Байкал». Погиб 36-летний водитель большегруза.- По предварительным данным, водитель автомобиля «Скания» с прицепом не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Установлено, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности. Он выпал из кабины и погиб, получив тяжёлые травмы головы.