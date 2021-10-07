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В Бурятии водитель фуры выпал из кабины и погиб

В Бурятии водитель фуры выпал из кабины и погиб
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель не был пристёгнут ремнём безопасности

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Прибайкальском районе Бурятии. Оно произошло 7 октября около 16.15 часов на 413 км федеральной трассы «Байкал». Погиб 36-летний водитель большегруза.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Скания» с прицепом не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Установлено, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности. Он выпал из кабины и погиб, получив тяжёлые травмы головы.



До этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано в субботу, 2 октября. В Еравнинском районе пьяный водитель устроил аварию, в которой погибли два его пассажира
ДТП смерть

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