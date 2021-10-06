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В Бурятии активно ловят браконьеров с рыбой

В Бурятии активно ловят браконьеров с рыбой
Происшествия, 
Жители районов республики вылавливают рыбу сетями

В Бурятии в нерестовый период усилили борьбу с незаконным выловом рыбы.

Ранним утром 5 октября на берегу реки Баргузин в Баргузинском районе во время профилактического рейда участковый задержал 41-летнего местного жителя. Он сетью выловил 11 особей щуки. Ущерб составил более 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Ранее сельчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сейчас он нигде не работает.

В Еравнинском районе незаконно добытая рыба изъята полицейскими у 37-летнего жителя села Сосново-Озерское. В лодке, на которой сельчанин причалил к берегу озера Сосновое, обнаружены щука, окунь, плотва и пелядь – всего 84 штуки, а также две рыболовные сети. Причинённый ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

В Прибайкальском районе двое местных жителей будут привлечены к уголовной ответственности за незаконный вылов байкальского эндемика. Сговорившись, мужчины 32 и 34 лет с помощью лодки и сетей выловили 20 омулей на берегу Селенги, в 10 километрах от села Покровка. Ущерб оценен на сумму в 145 тысяч рублей.

Ранее оба мужчины были неоднократно судимы. Старший из них уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Оба нигде не работают.

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 сентября в Кабанском районе Бурятии сотрудники регионального УФСБ, управления уголовного розыска МВД и Росгвардии пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным выловом омуля. Ущерб превысил восемь миллионов рублей. 
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