Жители районов республики вылавливают рыбу сетями
В Бурятии в нерестовый период усилили борьбу с незаконным выловом рыбы.
Ранним утром 5 октября на берегу реки Баргузин в Баргузинском районе во время профилактического рейда участковый задержал 41-летнего местного жителя. Он сетью выловил 11 особей щуки. Ущерб составил более 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Ранее сельчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сейчас он нигде не работает.
В Еравнинском районе незаконно добытая рыба изъята полицейскими у 37-летнего жителя села Сосново-Озерское. В лодке, на которой сельчанин причалил к берегу озера Сосновое, обнаружены щука, окунь, плотва и пелядь – всего 84 штуки, а также две рыболовные сети. Причинённый ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
В Прибайкальском районе двое местных жителей будут привлечены к уголовной ответственности за незаконный вылов байкальского эндемика. Сговорившись, мужчины 32 и 34 лет с помощью лодки и сетей выловили 20 омулей на берегу Селенги, в 10 километрах от села Покровка. Ущерб оценен на сумму в 145 тысяч рублей.
Ранее оба мужчины были неоднократно судимы. Старший из них уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Оба нигде не работают.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 сентября в Кабанском районе Бурятии сотрудники регионального УФСБ, управления уголовного розыска МВД и Росгвардии пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным выловом омуля. Ущерб превысил восемь миллионов рублей.
В Бурятии активно ловят браконьеров с рыбой
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жители районов республики вылавливают рыбу сетями
Водитель пытался уйти от столкновения
Ревнивая жительница республики отправится за решётку
Парень был пьян
Пострадавшую женщину-пешехода доставили в больницу
Мать убитого мужчины просила прекратить уголовное дело в отношении виновной
Нападавшего задержали росгвардейцы
Юный отец отказался от медосвидетельствования
В основном совершались кражи
После наезда автомобиля девушка не может не то, что ходить на каблуках, а нормально жить
Мужчина отработает 240 часов
Вандалы пока не найдены
Всего на железнодорожных объектах в крае было травмировано 15 человек
Когда мужчина образумился, было уже поздно
Убийца нанёс несколько ножевых ранений