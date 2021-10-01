Омуль на восемь миллионов рублей изъяли у ОПГ в Бурятии

Ранним утром 29 сентября в Кабанском районе Бурятии сотрудники управления уголовного розыска МВД, регионального УФСБ и Росгвардии пресекли организованной преступной группы, занимавшейся незаконным выловом омуля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
На автодороге неподалеку от села Таракановка полицейские остановили автомобиль для проверки на предмет перевозки незаконно добытой рыбы. Следующая за ним иномарка также прекратила движение. Из автомобили выбежали и скрылись в сторону леса двое молодых людей. В их брошенной машине полицейские обнаружили 22 мешка с омулем общим весом 687 килограммов.
Ущерб, причинённый государству в результате незаконной добычи омуля, оценивается на сумму свыше восьми миллионов рублей.
Беглецы уже днём были задержаны сотрудниками управления уголовного розыска в Улан-Удэ. Ими оказались двое жителей Прибайкальского района, обоим по 28 лет.
Задержанные признались, что скупали омуль у рыбаков в Кабанском районе для дальнейшей продажи. Причём в марте они уже были осуждены к лишению свободы условно за незаконное приобретение группой лиц по предварительному сговору заведомо добытого преступным путём байкальского эндемика.
Полицейские установили личности рыбаков. Ими оказались четверо жителей разных сёл Кабанского района в возрасте от 23 до 49 лет. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности за браконьерский вылов и сбыт омуля.
Фигуранты допрошены дознавателем и дали признательные показания. В ходе обысков по местам жительств двух из них изъяты ещё около 20 килограммов замороженного омуля, а также 31 рыболовная сеть.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с особо крупным ущербом». Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.
Решается вопрос об избрании двум подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают других участников преступной схемы.