Омуль на восемь миллионов рублей изъяли у ОПГ в Бурятии

Ущерб, причинённый государству в результате незаконной добычи омуля, оценивается на сумму свыше восьми миллионов рублей.









Фигуранты допрошены дознавателем и дали признательные показания. В ходе обысков по местам жительств двух из них изъяты ещё около 20 килограммов замороженного омуля, а также 31 рыболовная сеть.





Решается вопрос об избрании двум подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают других участников преступной схемы.







<br />









Ранним утром 29 сентября в Кабанском районе Бурятии сотрудники управления уголовного розыска МВД, регионального УФСБ и Росгвардии пресекли организованной преступной группы, занимавшейся незаконным выловом омуля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.На автодороге неподалеку от села Таракановка полицейские остановили автомобиль для проверки на предмет перевозки незаконно добытой рыбы. Следующая за ним иномарка также прекратила движение. Из автомобили выбежали и скрылись в сторону леса двое молодых людей. В их брошенной машине полицейские обнаружили 22 мешка с омулем общим весомБеглецы уже днём были задержаны сотрудниками управления уголовного розыска в Улан-Удэ. Ими оказались двое жителей Прибайкальского района, обоим по 28 лет.Задержанные признались, что скупали омуль у рыбаков в Кабанском районе для дальнейшей продажи. Причём в марте они уже были осуждены к лишению свободы условно за незаконное приобретение группой лиц по предварительному сговору заведомо добытого преступным путём байкальского эндемика.Полицейские установили личности рыбаков. Ими оказались четверо жителей разных сёл Кабанского района в возрасте от 23 до 49 лет. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности за браконьерский вылов и сбыт омуля.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с особо крупным ущербом». Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.