В Бурятии живодёрки сбросили кота в ледяную реку

В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии две живодёрки выбросили с моста в ледяную горную реку Вилюйка кота.
О произошедшем на своей странице в соцсети рассказала волонтёр. Она также назвала имена живодёрок.
Происходящее девушки запечатлели на видео.
- А он выплывет? – спрашивает одна у другой.
- Я откуда знаю, - давясь от смеха, отвечает девушка
- Я, конечно, понимаю, я плохая девочка … - говорит та, которая бросила животное в воду
- Ну, он доплывёт до берега, наверное, - рассуждает вторая.
Волонтёр крайне возмущена действиями девушек. Она призвала всех родителей воспитывать в своих детях сострадание к питомцам.
- Уважаемые родители, прививайте своим детям любовь и милосердие! Общайтесь с ними, интересуетесь их аккаунтами в соцсетях, пока вы их не потеряли! Что испытал бедный кот в тот момент - остаётся лишь предполагать и ужасаться! Он весь вымок и, если он не домашний, то скорей всего он погибнет от холода! Но они об этом не думали, им плевать на то, что животное тоже имеет чувство и что оно живое! – высказалась волонтёр.
Судьба кота пока неизвестна. Также остаётся загадкой, что сподвигло девушек на такой поступок и поступали ли они с другими животными аналогичным образом.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в Улан-Удэ живодёры бросили под поезд двух щенков. Погибших животных нашли волонтёры.
За жестокое обращение с животным с причинением ему боли и страданий, а также из хулиганских или корыстных побуждений, повлекших его смерть или увечья, можно привлечь к ответственности по статье 245 УК РФ. Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.