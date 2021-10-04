В Иркутской области в ДТП пострадали пять человек

Сегодня утром вблизи села Оёк Иркутского района столкнулись «Лада Гранта» и «Тойота Надиа».







В настоящее время по факту аварии проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.











По предварительной информации, за медицинской помощью обратились водитель и пассажир отечественного седана, а также три пассажира иномарки, в том числе один несовершеннолетний.