В Иркутской области в ДТП пострадали пять человек

В Иркутском районе сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием двух автомобилей
Сегодня утром вблизи села Оёк Иркутского района столкнулись «Лада Гранта» и «Тойота Надиа».
По предварительной информации, за медицинской помощью обратились водитель и пассажир отечественного седана, а также три пассажира иномарки, в том числе один несовершеннолетний.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
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