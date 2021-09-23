В Бурятии в ДТП погиб один человек и пострадали шесть

Автомобили столкнулись лоб в лоб
Сегодня утром в Заиграевском районе произошло смертельное ДТП, о нём «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В двух километрах от посёлка Челутай лоб в лоб столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Хонда Стрим».
В результате ДТП погибла 56-летняя женщина-водитель «Хонды».
Травмы различной степени тяжести получили шесть человек – водитель и трое пассажиров «Камри», а также два пассажира «Хонды».
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