 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 сентября

28 сентября

Популярное

В Улан-Удэ неизвестные пригрозили травить собак

В Улан-Удэ неизвестные пригрозили травить собак
Происшествия,  Фото:online_buryatia
Горожане против того, чтобы бездомных собак подкармливали

Необычное объявление появилось в подъезде одного из домов по ул. Мерецкова в Улан-Удэ. «Уважаемые соседи! Будете кормить и делать приют для животных – они будут отравлены! Лучше заберите их домой, имейте совесть! Давайте будем уважать друг друга!» – говорится в нём.

Горожанин, отправивший снимок объявления в паблик online_buryatia, пишет, что ему «стыдно и страшно, что такие люди окружают нас».

- Отравить и убить беззащитное животное могут влёгкую! Опубликуйте, пожалуйста. Будьте добрее и цените любую жизнь! И мир изменится в лучшую сторону! – обращается к пользователям улан-удэнец.

Некоторые поддержали авторов зловещего объявления, призывая тех, кто подкармливает собак, просто забрать их к себе домой. Однако, напомним, подобные действия являются уголовно наказуемыми. За жестокое обращение с животным с причинением ему боли и страданий, а также из хулиганских или корыстных побуждений, повлекших его смерть или увечья, можно привлечь к ответственности по статье 245 УК РФ. Лишение свободы за такие действия предусмотрено на срок до пяти лет.

собаки бездомные животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ неизвестные пригрозили травить собак
В Улан-Удэ неизвестные пригрозили травить собак
Происшествия, 29.09.2021
Горожане против того, чтобы бездомных собак подкармливали
Забайкалец обвиняется в убийстве жены с особой жестокостью
Забайкалец обвиняется в убийстве жены с особой жестокостью
Происшествия, 29.09.2021
Мужчина расправился с сожительницей в присутствии её дочери
В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали благодаря анониму
В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали благодаря анониму
Происшествия, 29.09.2021
Очевидец, услышавший звуки бензопилы, проявил сознательность
В Забайкалье обвиняемый в убийстве начальника УФСИН отрицает свою вину
В Забайкалье обвиняемый в убийстве начальника УФСИН отрицает свою вину
Происшествия, 29.09.2021
Потерпевшие настаивают на максимально возможном наказании для подсудимого, если его вина будет доказана
В Улан-Удэ ищут подозреваемого в грабеже
В Улан-Удэ ищут подозреваемого в грабеже
Происшествия, 29.09.2021
Горожанин лишился телефона, выполнив просьбу незнакомца
В Забайкалье угнали машину с охраняемой территории
В Забайкалье угнали машину с охраняемой территории
Происшествия, 29.09.2021
Угнавший авто парень не справился с управлением и совершил наезд на препятствие
В Бурятии годовалый малыш утонул в ведре с водой
В Бурятии годовалый малыш утонул в ведре с водой
Происшествия, 29.09.2021
Во время происшествия бабушка мальчика была в огороде 
Улан-удэнку обокрал помощник по хозяйству
Улан-удэнку обокрал помощник по хозяйству
Происшествия, 29.09.2021
Узнав о том, что его ищет полиция, вор вернул деньги
Жителя Бурятии наказали за обман банка
Жителя Бурятии наказали за обман банка
Происшествия, 29.09.2021
Мужчина взял кредит при помощи ложных сведений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^