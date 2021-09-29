В Улан-Удэ неизвестные пригрозили травить собак

Горожане против того, чтобы бездомных собак подкармливали
Необычное объявление появилось в подъезде одного из домов по ул. Мерецкова в Улан-Удэ. «Уважаемые соседи! Будете кормить и делать приют для животных – они будут отравлены! Лучше заберите их домой, имейте совесть! Давайте будем уважать друг друга!» – говорится в нём.
Горожанин, отправивший снимок объявления в паблик online_buryatia, пишет, что ему «стыдно и страшно, что такие люди окружают нас».
- Отравить и убить беззащитное животное могут влёгкую! Опубликуйте, пожалуйста. Будьте добрее и цените любую жизнь! И мир изменится в лучшую сторону! – обращается к пользователям улан-удэнец.
Некоторые поддержали авторов зловещего объявления, призывая тех, кто подкармливает собак, просто забрать их к себе домой. Однако, напомним, подобные действия являются уголовно наказуемыми. За жестокое обращение с животным с причинением ему боли и страданий, а также из хулиганских или корыстных побуждений, повлекших его смерть или увечья, можно привлечь к ответственности по статье 245 УК РФ. Лишение свободы за такие действия предусмотрено на срок до пяти лет.
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Происшествия, Фото:
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