Прокуратура Бурятии выявляет нарушения по паводковой ситуации

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В суд направлены семь исков



В пяти муниципальных образованиях Бурятии действует режим «Чрезвычайная ситуация» в связи со сложившейся паводковой обстановкой.



Органами государственной власти республики и местного самоуправления приняты определённые меры к минимизации последствий паводка.



- Вместе с тем, в ходе надзорной деятельности органами прокуратуры республики выявлялись отдельные недостатки, связанные с несвоевременным формированием материальных резервов, пунктов временного размещения населения, проведением берегоукрепительных и иных защитных сооружений, при эксплуатации гидротехнических сооружений, оповещении населения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Для устранения выявленных нарушений внесено свыше 100 актов прокурорского реагирования.



Предостережено 69 должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. В целях устранения нарушений внесено 38 представлений, в суды направлены 7 исковых заявлений. За допущенные нарушения к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 12 должностных лиц.



Так, после прокурорского вмешательства ускорена процедура получения мер поддержки населения.



По представлению прокуратуры республики, внесённому заместителю председателя правительства республики в июне, заключён контракт на сумму 12,3 млн рублей на проведение работ по берегоукреплению реки Селенга в селе Сотниково протяжённостью 387 метров.



По представлению прокурора Бичурского района создан пункт временного размещения в районном центре вместимостью 150 человек.



Прокурорами организованы выезды в подтопленные районы для осмотра повреждённых территорий, проведены приёмы граждан, на которых разъяснён порядок получения компенсационных выплат за утрату имущества, проверяется соблюдение законодательства при проведении аварийно-восстановительных работ, контролируется осуществление компенсационных выплат гражданам.

