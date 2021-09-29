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Прокуратура Бурятии выявляет нарушения по паводковой ситуации

Прокуратура Бурятии выявляет нарушения по паводковой ситуации
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В суд направлены семь исков

В пяти муниципальных образованиях Бурятии действует режим «Чрезвычайная ситуация» в связи со сложившейся паводковой обстановкой.

Органами государственной власти республики и местного самоуправления приняты определённые меры к минимизации последствий паводка.

- Вместе с тем, в ходе надзорной деятельности органами прокуратуры республики выявлялись отдельные недостатки, связанные с несвоевременным формированием материальных резервов, пунктов временного размещения населения, проведением берегоукрепительных и иных защитных сооружений, при эксплуатации гидротехнических сооружений, оповещении населения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Для устранения выявленных нарушений внесено свыше 100 актов прокурорского реагирования.

Предостережено 69 должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. В целях устранения нарушений внесено 38 представлений, в суды направлены 7 исковых заявлений. За допущенные нарушения к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 12 должностных лиц.

Так, после прокурорского вмешательства ускорена процедура получения мер поддержки населения.

По представлению прокуратуры республики, внесённому заместителю председателя правительства республики в июне, заключён контракт на сумму 12,3 млн рублей на проведение работ по берегоукреплению реки Селенга в селе Сотниково протяжённостью 387 метров.

По представлению прокурора Бичурского района создан пункт временного размещения в районном центре вместимостью 150 человек.

Прокурорами организованы выезды в подтопленные районы для осмотра повреждённых территорий, проведены приёмы граждан, на которых разъяснён порядок получения компенсационных выплат за утрату имущества, проверяется соблюдение законодательства при проведении аварийно-восстановительных работ, контролируется осуществление компенсационных выплат гражданам.
прокуратура

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