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В Бурятии в съехавшей с дороги «Тойоте» пострадала женщина

В Бурятии в съехавшей с дороги «Тойоте» пострадала женщина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За три дня в Бурятии произошло всего одно ДТП с пострадавшим

За прошедшие выходные дни в Бурятии зарегистрировано 74 аварии с механическими повреждениями транспортных средств. Одно ДТП с пострадавшим произошло в пятницу. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

ДТП произошло 24 сентября в селе Бичура. В 18.20 часов на улице Кирова 34-летний водитель «Тойоты Карины», по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, съехал с проезжей части.

38-летняя женщина-пассажирка получила ранения различной степени тяжести.

В воскресенье на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 1128 нарушений ПДД. В том числе задержаны 78 пьяных водителей, а также 10 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. 13 человек попались на повторной пьяной езде в течение года.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 25 сентября, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием четырёх автомобилей.
ДТП

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