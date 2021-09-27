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Читинские СМИ сообщили о нападении собак на школьника

Читинские СМИ сообщили о нападении собак на школьника
Происшествия,  Фото:pexels.com
Начата доследованная проверка

24 сентября в средствах массовой информации появились публикации о нападении бездомных собак на школьника в Центральном районе Читы. По данному факту следственными органами следственного комитета России по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.

По данным СМИ, несколько собак напали на мальчика около гимназии 12 в Чите. Животные кусали одежду школьника. Мальчику на выручку пришли двое взрослых, которые прогнали стаю бездомных животных.

- Следователи установят и опросят школьника, а также руководством и преподавательский коллектив школы, других свидетелей и очевидцев произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности горожан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Улан-Удэ на школьника напали сразу три собаки. Пострадавшего от укусов мальчика увезли в больницу. 
СМИ собаки Чита

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