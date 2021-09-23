В Бурятии бьют тревогу из-за разграбления посёлка для сирот

Скоро 163 дома в печально известном микрорайоне обследуют
В Бурятии пожаловались, что посёлок Молодёжный в селе Сотниково разбит и разграблен. Соответствующий пост появился в паблике «Аноним 03».
- В селе Сотниково микр. «Молодёжный» происходит нечто, на что всем совершенно наплевать! Весь посёлок разбит и разграблен! А вроде как собирались маневренный фонд создавать. Сироты звонят в ГБУ «Семья» просят дать им хоть какое-то жильё как временное, а им отвечают, что посёлок нежилой. А между тем, посёлок доламывают прямо средь бела дня. Что уж говорить о ночном времени, если днём такое творится, - возмущается житель Бурятии в социальной сети.
Речь идёт здесь о печально известном посёлке для сирот. Министерство строительства в 2015-2017 годах по результатам проведённых торгов заключило восемь государственных контрактов с рядом индивидуальных предпринимателей на приобретение 254 домов в селе Сотниково для детей-сирот. Однако вскоре стало понятно, что квартиры непригодны для проживания. Сироты жаловались не холод, трещины, плесень, проблемы с электричеством, канализацией и пр. Так как жить здесь было невозможно, многие жильцы попросту бросали квартиры и уезжали.
Затем следователи в ходе расследования уголовного дела подтвердили, что должностные лица министерства строительства подписали акты приёма домов, которые оказались непригодны для проживания, отправив сирот в практически аварийные условия. Отмечалось, что все граждане, получившие непригодные для проживания дома, будут признаны потерпевшими.
В конце 2020 года в производство Советского районного суда Улан-Удэ поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра строительства Бурятии Сергея Рыбальченко и ряда чиновников Иволгинского района. Они обвиняются в превышении должностных полномочий. Бизнесмен, организовавший строительство домов, обвиняется в мошенничестве.
Еще одна интересная деталь - скандальный застройщик домов для сирот признан банкротом в 2019 году.
Что говорят в минсоцзащиты Бурятии?
В министерстве социальной защиты населения Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что всего за 2015-2016 годы в микрорайоне Молодёжный села Сотниково детям-сиротам предоставлены 255 жилых помещений.
- В микрорайоне «Молодежный» в настоящее время проживают 177 нанимателей, из которых на постоянной основе - 136 нанимателей, 41 наниматель проживает периодически, по сложившейся практике, в тёплое время года, - уточнили в минсоцзащиты.
Также в министерстве добавили, что в конце 2020 республиканским ресурсным центром «Семья» в целях обеспечения сохранности республиканского имущества проведены работы по консервации 78 жилых помещений.
- Законсервировано 31 жилое помещение в связи с высвобождением и обеспечением нанимателей иными жилыми помещениями во исполнение решений судов; девять нанимателей умерли; не проживают по разным причинам 40 нанимателей, розыскные мероприятия, к сожалению, безуспешны, - объяснили в минсоцзащиты Бурятии.
Выяснилось, что скоро в микрорайоне 163 дома будут обследованы. На это выделено свыше трёх млн рублей.
- В 2021 году из средств республиканского бюджета выделены средства в сумме 3 018,3 тыс. руб. для проведения обследования 163 жилых помещений в с. Сотниково на предмет технического и эксплуатационного состояния, обнаружению внешних и внутренних повреждений, выявлению их причин возникновения и выдаче заключений о техническом состоянии указанного дома. В связи с этим, Республиканским агентством государственных закупок проведён аукцион для выявления подрядчика по выполнению данных работ, - сообщили в министерстве.
Победителем аукциона признан ООО «Европроект» из Нижнего Новгорода. Работы по исполнению госконтракта запланированы с 28 сентября. «ГБУ РБ «Семья» совместно с нанимателями будет обеспечивать доступ в каждое жилое помещение для достижения поставленных целей», - уточнили в министерстве.
Результаты обследования будут направлены в минстрой Бурятии как курирующему работу межведомственной комиссии для принятия решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на основании заключений.
- Жизнедеятельность специализированного жилищного фонда в данном микрорайоне находится под особым контролем. В 2021 году поданы в ОВД Иволгинского района 11 заявлений о причинении материального ущерба республиканскому имуществу, т.к. кража, хищение. Проводятся рейды, субботники. Были развешаны объявления в доступных местах о проведении субботника по уборке травы. В сентябре ГБУ РБ «Семья» неоднократно организованы субботники по скосу травы в границах микрорайона, к слову, при проведении таких субботников ни один из нанимателей не выразил желания принять участие в скосе травы вокруг прилегающей территории своего участка, - заключили в минсоцзащиты Бурятии.
В Бурятии бьют тревогу из-за разграбления посёлка для сирот
Происшествия, Фото:
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