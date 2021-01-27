В Улан-Удэ назначено предварительное слушание по делу Рыбальченко

Обвиняемые по громкому дело о сиротских домах ознакомились с материалами
28 декабря 2020 года в производство Советского районного суда Улан-Удэ поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра строительства Бурятии Сергея Рыбальченко и ряда чиновников Иволгинского района. Они обвиняются в превышении должностных полномочий. Бизнесмен Сергей Домшоев обвиняется в мошенничестве.
- При ознакомлении с материалами дела обвиняемые заявили ходатайство о проведении предварительного слушания по делу. Постановлением суда по данному уголовному делу назначено предварительное слушание на 29 января, - сообщили в пресс-службе Советского райссуда.
Как сообщал «Байкал-Daily», Сергея Рыбальченко задержали в декабре 2018 года. Министерство строительства в 2015-2017 годах по результатам проведённых торгов заключило восемь государственных контрактов с рядом индивидуальных предпринимателей на приобретение 254 домов в селе Сотниково для детей-сирот. По версии следствия, должностные лица министерства строительства подписали акты приёма домов, которые оказались непригодны для проживания, отправив сирот в практически аварийные условия. Все проживающие там сироты признаны потерпевшими.
Предприниматель Сергей Домшоев обвиняется в хищении более 195 млн рублей. По версии следствия, Домшоев организовал строительство домов с грубым отступлением от строительных норм и правил, без авторского и строительного контроля, с удешевлением строительных и отделочных материалов. В результате были построены дефектные дома, непригодные для проживания.
В марте 2019 года в эфире телеканала «Россия 24» вышло расследование Эдуарда Петрова, посвящённое проблеме сиротских домов в Сотниково. Тогда с журналистом пообщался и Сергей Домшоев. А в июле предприниматель признал себя банкротом.
В конце 2020 года должность, которую занимал Сергей Рыбальченко (замминистра строительства – председатель комитета по развитию строительного комплекса) была упразднена. Ждущему суда Рыбальченко предложили новую должность, но он отказался и госслужбу покинул.
В Улан-Удэ назначено предварительное слушание по делу Рыбальченко
Власть, Фото:
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