В Бурятии проверяют информацию об издевательствах над ребёнком в школе

Мать школьника заявила, что ребёнка оскорбляют в присутствии других одноклассников
Жительница Бурятии заявила о том, что над её ребенком в школе в Заиграевском районе издеваются. Анонимный пост женщины появился 21 сентября в паблике «Аноним 03».
- Куда можно обратиться с жалобой на неправомерные действия по отношению к малолетнему ребёнку в школе со стороны учителей, уборщицы, охранника. А именно хочу пожаловаться на Ацагатскую среднюю школу Заиграевского района. Классный руководитель данной организации издевается над моим ребёнком, оскорбляет в присутствии всех одноклассников, называя нас, родителей, нищебродами, и говорит, что он будет таким же нищебродом и неудачником, как его родители, - написала мать.
Также женщина сообщила, что уборщица не пускает ребёнка в туалет, выгоняет из школы вместе с охранником из школы, когда он приходит на 10-15 пораньше. «Приходим в школу пораньше, чтобы не опоздать, так как живём на окраине», - объяснила жительница. При этом она указала имена и преподавателя, и уборщицы, и охранника.
На пост отреагировали множество пользователей, со вчерашнего дня здесь появилось почти 140 комментариев:
«Любые оскорбления со стороны работников школы по отношению к ребёнку, независимо от его социального положения, запрещены!! Неважно, уборщица ты в этой школе или директор, за это нужно действительно привлекать»
«Для начала в министерство образования, и в прокуратуру одновременно, ещё бы подала в суд на них, за моральное оскорбление ребёнка! Если бы с моим ребёнком посмели так вести себя работники образования, я б всем головы снесла бы!»
«Один звонок в министерство образования»
«Надо поставить на место эту училку, уборщицу и сторожа, чтобы знали своё место и держали свой рот на замке»
«Обратитесь к уполномоченному по правам ребёнка».
Многие жители отнеслись к рассказу сдержанно и хотели бы услышать вторую сторону:
«Мамаши сразу бросились в крайности. Дров не наломайте, деревня маленькая, пацану там жить ещё».
«Это со слов ребёнка? Он, может, в школу не хочет ходить, вот и придумывает, что его выгоняют»
«Претензии директору писали? Зачем сюда писать, с какой целью? Всё можно было на месте решить».
На тревожное сообщение отреагировала в комментариях администрация Заиграевского района.
- Здравствуйте! По вашему сообщению управлением образования администрации муниципального образования «Заиграевский район» будет проведена служебная проверка, - сообщили представители районной администрации.
В группе «Заиграево-инфо» сообщается, что поставлено в известность министерство образования и науки Бурятии.
- Вчера начали отработку по этому вопросу РУО Заиграевского района. Проводят служебное расследование, - сообщила пресс-служба минобрнауки республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2020 года крупный скандал разгорелся вокруг ещё одной заиграевской школы – Ново-Онохойской. Школьники втихаря сняли на видео, как учительница кричит на мальчика, обвиняя его, что он мешал вести урок. Затем педагог ударила ребёнка по голове.
На случившееся отреагировали следственное управление СКР по Бурятии, республиканская прокуратура, детский омбудсмен Наталья Ганькина. Все они выезжали в эту школу. В минобрнауки Бурятии тогда сообщали, что педагога планируют уволить по статье. Однако многие жители Бурятии, в том числе известные люди, вступились за учительницу.
Педагог принесла свои извинения, родители мальчика примирились с ней. Потому было решено не увольнять женщину по статье, чтобы она могла остаться в профессии.
В Бурятии проверяют информацию об издевательствах над ребёнком в школе
Происшествия, Фото:
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