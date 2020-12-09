Известные люди Бурятии вступились за учительницу из Онохоя











Директор МУП КСК Юрий Сибиряков отметил, что в школьном возрасте им прилетало и указкой, и линейкой, и перстнями, однако у них мысли не было жаловаться.



- Учительское сообщество должно защитить учителя. И это правильно! Нам и линейкой, перстнями, указкой прилетало. И мысли не было...выносить сор из избы, понимали - виноваты. И выросли. И сами воспитываем детей. Знаю этого учителя лично. Большой профессионал. Пусть родители со своим отпрыском разбираются, - поделился он мнением.



Пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова считает, что учителя просто довели, и у женщины был просто нервный срыв. «Это видно по тому, как хладнокровно снимали на видео», - пишет она.



- Шлю лучи поддержки и директору, и педколлективу - за поддержку коллеги. Моя мама работала учительницей 40 с лишним лет. Я знаю, что такое - учительский труд, когда вечером, до полуночи, обходят семьи, где родители, мягко говоря, не исполняют, как должно, родительские обязанности. Потом в 5 часов утра проверять тетради, - рассказала Дора Хамаганова.



По её мнению, возможно, преподаватель виновата, но нужно было найти компромисс.



Резко на происшествие отреагировал Чингис Болотов, известный общественник, лидер КВН-движения Бурятии.



- Учителю мешают обучать других детей. Все говорят о правах ребёнка. Но, не о его ответственности. Как нужно относиться к ребёнку, который срывает обучение других детей? Единственное, что чётко знает «ученик», это свои права. И при этом он не знает никакой ответственности. Потому что одну простую мысль не усвоили нынешние родители и их дети, что их права заканчиваются ровно там, где их права начинают нарушать права других людей, - написал он в своём аккаунте в Instagram.



По его словам, надо вступаться за учителей.



- Жаль, что в минобразования, РУО и в школе нет педагогической солидарности. Надо вступаться за учителей! Нельзя унижать педагогов публичными извинениями и увольнениями. В Минобразования выбирают тактику популизма. Идут на поводу у кричащих детей и их родителей. Не вступаются за учителя. А надо! Это не депутаты, которые могут себя защитить и нанять хороших адвокатов. Это профессия, которую нужно беречь. Общества замеряются их отношением к учителям и врачам. Наше общество любит поддаваться на провокации пятиклассников. Вот и общее сознание ответственного гражданина остаётся на уровне младшей школы, - заключил общественник.



В социальных сетях мнения разделились, однако большинство выступило всё-таки на стороне педагога: «Я не видела этого видео, но почему-то уверена, что ученик заслужил такое с ним обращение», «Нас тоже били, ничего, выросли, уважали учителя всегда», «Очень жаль, что школы запретили родителям присутствовать на уроках, мне удалось пару раз к ребенку попасть на урок, так учителя еще и благодарили за посещение, т.к. на уроках такая тишина была, и все работали», «Очень жаль учителя. Никто не спросит ни с ученика, ни с родителей» и т.д.





