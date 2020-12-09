Известные люди Бурятии вступились за учительницу из Онохоя

В поддержку учительницы из посёлка Онохой высказались известные люди в Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 7 декабря на уроке английского языка в Ново-Онохойской школе. Учительница кричала на мальчика за то, что он мешал ей вести урок, а затем ударила ребёнка по голове. Видео тайком снял одноклассник мальчика, после оно появилось в паблике «Аноним 03» и в СМИ.
На случившееся отреагировали следственное управление СКР по Бурятии, республиканская прокуратура, детский омбудсмен республики. Накануне в региональном минобразе сообщили, что педагога уволят по п. 2 ст. 336 Трудового кодекса РФ («применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника»).
Сама преподаватель принесла извинения за поступок маме ребёнка, также обещала извиниться перед мальчиком.
Между тем, в соцсетях появляется всё больше сочувствующих учительнице комментариев. Улан-удэнка Елена предлагает запустить в поддержку педагога флешмоб. «Следующий шаг со стороны учеников после мата и непослушания - физическое насилие над учителем. Или вы хотите, чтобы республика прославилась еще и видео с тем, как ученики бьют «училку», что уже бывало в других регионах? Детский омбудсмен меня убила - оказывается, причина конфликта не в неадекватном поведении семиклассников, не в некомпетентности учителя (у нее действительно хорошие показатели, тут не придерешься), а в .... отсутствии школы психолога!» - поделилась улан-удэнка.
Депутат Народного Хурала, экс-директор школы Оксана Бухольцева написала на своей странице в Facebook слова поддержки.
- Мы с вами! Сегодня множество слов поддержки от учителей идёт в ваш адрес из всех районов республики, от клуба «Учитель года». Вы, главное, не вздумайте уходить из профессии. У вас очень приятный голос, вы красивая молодая женщина, видно, что вы хороший учитель, а не урокодатель, которому по барабану, как и в какой обстановке идёт урок, вы и боролись как раз за то, чтобы помочь детям получить знания в необходимых для этого условиях. Да, не справились с эмоциями. Но разобрались же на уровне директора школы, что и должно было быть, - отметила Бухольцева.
Также добавила, что, наверное, у каждого педагога за его профессиональную жизнь было такое.
- Только дети порядочнее и родители. Кто-то доходил в прокуратуру, но об увольнении педагога по статье, которую уверенно продекламировал замминистра образования Валерий Поздняков, даже речи не было. Уполномоченный по правам ребёнка насколько корректней руководителя минобраза республики, который по идее должен бороться за то, чтобы учитель остался в профессии, - продолжила Бухольцева.
Она припомнила случаи, которые происходили в их школе. «И у меня таких случаев достаточно. Но только один раз вышел на уровень директора. А извиняться я не стала. Крутой папа прибежал и со слов сына наговорил все директору. Меня вызвали. Потом папа был красный как рак с принесенными его чадом тампонами и прокладками, которыми сын не знал, как воспользоваться на уроке физики. Но я то мальчику правильно объяснила, что при поносе, особенно словесном. Тоже любимый ученик, очень одаренный парень. И папа извинился», - пишет Оксана Бухольцева.
- При этом учитель - это обыкновенный человек, не терминатор с железными нервами. И учителям не чужды семейно-бытовые и экономические проблемы. Вот поэтому необходимо взвешенно и очень внимательно отнестись к тому что произошло в этой школе. Как бы не открыть «ящик Пандоры». Ведь если рассматривать этой случай, то видно, что нет никакого злого умысла со стороны учительницы, и это больше похоже на психологический срыв. Она полностью понимает (и что очень важно принимает!) негативную сторону своего поступка. Принесены извинения с её стороны, учительница любит свою работу, детей! И психолог порой нужен не только детям, учитель тоже Человек! – высказался народный избранник на своей странице в Facebook.
Он добавляет, что нет оправдания рукоприкладства к ребёнку, но она сама себя уже осудила не меньше общественного.
«Это и говорит о том, что это неслучайный человек в школе. Хорошие характеристики с работы. Нужно таких людей увольнять? Считаю, что нет! – резюмировал Марковец.
Директор МУП КСК Юрий Сибиряков отметил, что в школьном возрасте им прилетало и указкой, и линейкой, и перстнями, однако у них мысли не было жаловаться.
- Учительское сообщество должно защитить учителя. И это правильно! Нам и линейкой, перстнями, указкой прилетало. И мысли не было...выносить сор из избы, понимали - виноваты. И выросли. И сами воспитываем детей. Знаю этого учителя лично. Большой профессионал. Пусть родители со своим отпрыском разбираются, - поделился он мнением.
Пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова считает, что учителя просто довели, и у женщины был просто нервный срыв. «Это видно по тому, как хладнокровно снимали на видео», - пишет она.
- Шлю лучи поддержки и директору, и педколлективу - за поддержку коллеги. Моя мама работала учительницей 40 с лишним лет. Я знаю, что такое - учительский труд, когда вечером, до полуночи, обходят семьи, где родители, мягко говоря, не исполняют, как должно, родительские обязанности. Потом в 5 часов утра проверять тетради, - рассказала Дора Хамаганова.
По её мнению, возможно, преподаватель виновата, но нужно было найти компромисс.
Резко на происшествие отреагировал Чингис Болотов, известный общественник, лидер КВН-движения Бурятии.
- Учителю мешают обучать других детей. Все говорят о правах ребёнка. Но, не о его ответственности. Как нужно относиться к ребёнку, который срывает обучение других детей? Единственное, что чётко знает «ученик», это свои права. И при этом он не знает никакой ответственности. Потому что одну простую мысль не усвоили нынешние родители и их дети, что их права заканчиваются ровно там, где их права начинают нарушать права других людей, - написал он в своём аккаунте в Instagram.
По его словам, надо вступаться за учителей.
- Жаль, что в минобразования, РУО и в школе нет педагогической солидарности. Надо вступаться за учителей! Нельзя унижать педагогов публичными извинениями и увольнениями. В Минобразования выбирают тактику популизма. Идут на поводу у кричащих детей и их родителей. Не вступаются за учителя. А надо! Это не депутаты, которые могут себя защитить и нанять хороших адвокатов. Это профессия, которую нужно беречь. Общества замеряются их отношением к учителям и врачам. Наше общество любит поддаваться на провокации пятиклассников. Вот и общее сознание ответственного гражданина остаётся на уровне младшей школы, - заключил общественник.
В социальных сетях мнения разделились, однако большинство выступило всё-таки на стороне педагога: «Я не видела этого видео, но почему-то уверена, что ученик заслужил такое с ним обращение», «Нас тоже били, ничего, выросли, уважали учителя всегда», «Очень жаль, что школы запретили родителям присутствовать на уроках, мне удалось пару раз к ребенку попасть на урок, так учителя еще и благодарили за посещение, т.к. на уроках такая тишина была, и все работали», «Очень жаль учителя. Никто не спросит ни с ученика, ни с родителей» и т.д.