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В Бурятии автомойщица с сожителем угнали машину клиента

В Бурятии автомойщица с сожителем угнали машину клиента
Происшествия,  Фото:pexels.com
Владелец машины отдал ключи работнице автомойки

Утром 17 сентября в полицию Селенгинского района с заявлением об угоне автомобиля обратился 51-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Мужчина рассказал, что накануне решил помыть машину. Работница автомойки заверила его, что поскольку бокс занят, она помоет авто позже и попросила оставить ключи. Мужчина оставил иномарку на парковке, сообщив, что приедет за автомобилем утром.

Вернувшись утром, мужчина не обнаружил своей машины и обратился в полицию.

Установлено, что 35-летняя автомойщица со своим 37-летним сожителем после завершения рабочего дня закрыли автомойку. Они ушли домой, где стали распивать спиртное.

Ночью пара вспомнила, что они забыли занести в помещение ковёр, который сушился на улице, и решили вернуться.

Вернувшись в автомойку, сожители решили угнать автомобиль, ключи от которого были у работницы.

Угнав иномарку, сожители в компании друзей катались по городу. Вскоре автомобиль был остановлен автоинспекторами. За езду в состоянии опьянения водитель привлечён к административной ответственности по ч.3 ст. 12.8 КоАП. Судом ему избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 10 суток. Иномарка была помещена на специализированную штрафстоянку.

В настоящее время авто возвращено владельцу.

- За неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору полицейскими возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 166 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до семи лет, - добавили в полиции.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 сентября на улице Тобольская 13-летнего мальчика сбил автомобиль, который угнал работник автомойки. За рулём ехал пьяный коллега угонщика. Водитель и пассажиры (в компании также были две девушки) с места аварии сбежали и были задержаны позже.

автомобили угон

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