 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 сентября

20 сентября

Популярное

В Бурятии экс-сотрудников ГИБДД будут судить за подставные ДТП

В Бурятии экс-сотрудников ГИБДД будут судить за подставные ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб, нанесённый страховым компаниям, превысил четыре миллиона

Первый заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих бывших автоинспекторов. Дело связано со страховым мошенничеством.

По версии следствия, в 2018 году инспекторы безопасности дорожного движения, получали взятки. За это они выносили подложные решения о якобы совершённых ДТП. На основании таких документов аферисты, подкупавшие автоинспекторов, позже получали страховые выплаты.

В итоге на подставных ДТП аферисты «заработали» 4,5 млн рублей. Именно во столько оценён ущерб, причинённый страховым компаниям.

Бывшие автоинспекторы, «рисовавшие» на бумагах аварии, обвиняются в совершении 18 преступлений по статьям «Получение взятки за незаконные действия», «Дача взятки за незаконные действия», «Служебный подлог» и «Мошенничество в сфере страхования».

Наиболее строгая санкция за преступления, совершённые должностными лицами, предусматривает до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.

- После вручения обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В надзорном ведомстве уточнили, что другие участники группы, занимавшейся обманом страховых компаний, ранее были привлечены к уголовной ответственности. «В отношении них постановлены обвинительные приговоры», - сообщили в прокуратуре. 
ГИБДД мошенничество взятка ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии экс-сотрудников ГИБДД будут судить за подставные ДТП
В Бурятии экс-сотрудников ГИБДД будут судить за подставные ДТП
Происшествия, 21.09.2021
Ущерб, нанесённый страховым компаниям, превысил четыре миллиона
В Бурятии полицейский спас пенсионерку на пожаре
В Бурятии полицейский спас пенсионерку на пожаре
Происшествия, 20.09.2021
Полицейский без раздумий бросился в густой чёрный дым
В Бурятии по вине пьяной автомобилистки пострадали её сын и две девушки
В Бурятии по вине пьяной автомобилистки пострадали её сын и две девушки
Происшествия, 20.09.2021
Ранее на нетрезвом вождении попался супруг женщина, а теперь она устроила «пьяное» ДТП
В Бурятии ребёнок погиб, выпав из грузовика
В Бурятии ребёнок погиб, выпав из грузовика
Происшествия, 20.09.2021
Следователи возбудили уголовное дело
В Бурятии пятилетний мальчик схватился за провод и погиб
В Бурятии пятилетний мальчик схватился за провод и погиб
Происшествия, 20.09.2021
Братья-близнецы забрались на крышу, пока родителей не было дома
Улан-удэнка контрабандой отправила в Китай лес на 16 млн
Улан-удэнка контрабандой отправила в Китай лес на 16 млн
Происшествия, 20.09.2021
Перед судом предстанет 47-летняя предпринимательница
В Забайкалье девушка убила своего сожителя
В Забайкалье девушка убила своего сожителя
Происшествия, 20.09.2021
Конфликт произошёл во время застолья
В Улан-Удэ поймали 56-летнего домушника
В Улан-Удэ поймали 56-летнего домушника
Происшествия, 20.09.2021
Один раз его едва не застали на месте преступления хозяева  
Лесные пожары в России в 2021 году стали рекордными с начала века
Лесные пожары в России в 2021 году стали рекордными с начала века
Происшествия, 20.09.2021
По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, лес сгорел уже на территории в 18,2 млн га
Житель Бурятии заявил полицейским, что нашёл мешок с омулем
Житель Бурятии заявил полицейским, что нашёл мешок с омулем
Происшествия, 20.09.2021
По словам задержанного, мешок с омулем кто-то выбросил на берегу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^