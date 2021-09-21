В Бурятии экс-сотрудников ГИБДД будут судить за подставные ДТП

Ущерб, нанесённый страховым компаниям, превысил четыре миллиона



Первый заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих бывших автоинспекторов. Дело связано со страховым мошенничеством.



По версии следствия, в 2018 году инспекторы безопасности дорожного движения, получали взятки. За это они выносили подложные решения о якобы совершённых ДТП. На основании таких документов аферисты, подкупавшие автоинспекторов, позже получали страховые выплаты.



В итоге на подставных ДТП аферисты «заработали» 4,5 млн рублей. Именно во столько оценён ущерб, причинённый страховым компаниям.



Бывшие автоинспекторы, «рисовавшие» на бумагах аварии, обвиняются в совершении 18 преступлений по статьям «Получение взятки за незаконные действия», «Дача взятки за незаконные действия», «Служебный подлог» и «Мошенничество в сфере страхования».



Наиболее строгая санкция за преступления, совершённые должностными лицами, предусматривает до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.



- После вручения обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В надзорном ведомстве уточнили, что другие участники группы, занимавшейся обманом страховых компаний, ранее были привлечены к уголовной ответственности. «В отношении них постановлены обвинительные приговоры», - сообщили в прокуратуре.

