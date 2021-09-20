Следователи возбудили уголовное дело
На днях в Еравнинском районе Бурятии произошла трагедия – в результате несчастного случая погиб шестилетний мальчик. Он получил смертельные травмы, упав из кабины грузового автомобиля.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», в рамках которого выясняются все обстоятельства этого происшествия, - прокомментировали «Байкал-Daily» в СУ СК РФ по Бурятии.
Известно, что машиной в момент происшествия управлял дедушка ребёнка.
В Бурятии ребёнок погиб, выпав из грузовика
Происшествия, Фото:
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