В Бурятии ребёнок погиб, выпав из грузовика

Следователи возбудили уголовное дело



На днях в Еравнинском районе Бурятии произошла трагедия – в результате несчастного случая погиб шестилетний мальчик. Он получил смертельные травмы, упав из кабины грузового автомобиля.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», в рамках которого выясняются все обстоятельства этого происшествия, - прокомментировали «Байкал-Daily» в СУ СК РФ по Бурятии.



Известно, что машиной в момент происшествия управлял дедушка ребёнка.

