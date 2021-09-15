Молодой человек даже не успел поставить машину на учёт, как попался пьяным
В Улан-Удэ осуждён 23-летний молодой человек, пытавшийся подкупить сотрудника ГИБДД. Об этом случае сообщили в СУ СКР по Бурятии.
21 мая молодой человек после покупки автомобиля приехал из района в Улан-Удэ, чтобы поставить машину на учёт. Однако вместо этого встретился с друзьями, с которыми с вечера стал распивать алкоголь. Под утром пьяным сел за руль и поехал в магазин.
По пути на улице Ключевская его остановили сотрудники ДПС. Во время освидетельствования и составления процессуальных документов молодой человек стал предлагать полицейским 25 тысяч рублей за бездействие, упрашивая отпустить его.
Сотрудники отказались от взятки и зафиксировали попытку водителя подкупить их В ходе допросов и при предъявлении обвинения молодой человек полностью признал вину и раскаялся.
Приговором суда ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
В Улан-Удэ парень, едва став водителем, пытался дать взятку инспектору
Происшествия, Фото:
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