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В Улан-Удэ парень, едва став водителем, пытался дать взятку инспектору

В Улан-Удэ парень, едва став водителем, пытался дать взятку инспектору
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек даже не успел поставить машину на учёт, как попался пьяным

В Улан-Удэ осуждён 23-летний молодой человек, пытавшийся подкупить сотрудника ГИБДД. Об этом случае сообщили в СУ СКР по Бурятии.

21 мая молодой человек после покупки автомобиля приехал из района в Улан-Удэ, чтобы поставить машину на учёт. Однако вместо этого встретился с друзьями, с которыми с вечера стал распивать алкоголь. Под утром пьяным сел за руль и поехал в магазин.

По пути на улице Ключевская его остановили сотрудники ДПС. Во время освидетельствования и составления процессуальных документов молодой человек стал предлагать полицейским 25 тысяч рублей за бездействие, упрашивая отпустить его.

Сотрудники отказались от взятки и зафиксировали попытку водителя подкупить их В ходе допросов и при предъявлении обвинения молодой человек полностью признал вину и раскаялся.

Приговором суда ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
ГИБДД взятка

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