В Бурятии пешеходов чаще всего сбивают по вторникам

В этот день зарегистрировано 29 наездов из 152



В Бурятии наезды на пешеходов по-прежнему являются одним из основных видов ДТП. Каждое четвёртое происшествие на дороге связано с наездом на пеших участников дорожного движения. В большинстве случаев основной причиной наездов является элементарное пренебрежение требованиями ПДД, как водителями, так и пешеходами, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



За восемь месяцев в республике зарегистрировано 152 наезда на пешеходов, в которых 23 человека погибли (в том числе один ребёнок). Ещё 137 человек получили травмы различной степени тяжести (24 из них дети).



Большинство наездов на пешеходов произошли вне пешеходных переходов – 87 ДТП. На «зебрах» зарегистрировано 64 наезда: 55 из которых - на нерегулируемых пешеходных переходах, девять – на «зебрах» со светофорами.



Более 43% происшествий с участием пешеходов (66 ДТП) произошли в тёмное время суток. При этом анализ аварийности показал, что наибольшее количество ДТП с участием пешеходов зафиксированы с 19 до 20 часов (15 фактов).



Самым аварийным днём недели стал вторник – зарегистрировано 29 наездов на пешеходов. Меньше всего ДТП с участием пешеходов регистрируется в воскресенье (12 наездов).



В 22 авариях пешеходы находились на проезжей части в нетрезвом виде.



Самым распространённым нарушением пешеходов признаны переход проезжей части вне «зебры», ходьба вдоль проезжей части попутного направления вне населённого пункта, а также переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора.



В Улан-Удэ установлено 42 автоматизированных комплекса, фиксирующих непредставление преимущества в движении пешеходу. С начала года эти комплексы зафиксировали более 10,5 тысяч нарушений.

