В этот день зарегистрировано 29 наездов из 152
В Бурятии наезды на пешеходов по-прежнему являются одним из основных видов ДТП. Каждое четвёртое происшествие на дороге связано с наездом на пеших участников дорожного движения. В большинстве случаев основной причиной наездов является элементарное пренебрежение требованиями ПДД, как водителями, так и пешеходами, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
За восемь месяцев в республике зарегистрировано 152 наезда на пешеходов, в которых 23 человека погибли (в том числе один ребёнок). Ещё 137 человек получили травмы различной степени тяжести (24 из них дети).
Большинство наездов на пешеходов произошли вне пешеходных переходов – 87 ДТП. На «зебрах» зарегистрировано 64 наезда: 55 из которых - на нерегулируемых пешеходных переходах, девять – на «зебрах» со светофорами.
Более 43% происшествий с участием пешеходов (66 ДТП) произошли в тёмное время суток. При этом анализ аварийности показал, что наибольшее количество ДТП с участием пешеходов зафиксированы с 19 до 20 часов (15 фактов).
Самым аварийным днём недели стал вторник – зарегистрировано 29 наездов на пешеходов. Меньше всего ДТП с участием пешеходов регистрируется в воскресенье (12 наездов).
В 22 авариях пешеходы находились на проезжей части в нетрезвом виде.
Самым распространённым нарушением пешеходов признаны переход проезжей части вне «зебры», ходьба вдоль проезжей части попутного направления вне населённого пункта, а также переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора.
В Улан-Удэ установлено 42 автоматизированных комплекса, фиксирующих непредставление преимущества в движении пешеходу. С начала года эти комплексы зафиксировали более 10,5 тысяч нарушений.
В Бурятии пешеходов чаще всего сбивают по вторникам
Происшествия, Фото:
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